Астраханские журналисты запустили медиапроект о региональной идентичности

Москва, 5 ноября. Журналисты-члены астраханского регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики запустили фотопроект "Я родом из Астрахани". Главными лицами в нем стали представители медиасферы региона, среди которых – победители Всероссийского конкурса "СМИротворец" (16+) разных лет. К проекту подключились известные фотографы Руслан Кондрашин, Ольга Усачева и Диана Арье. Для каждого героя был создан собственный образ. Учитывая этнические корни участников, подбирались костюмы, головные уборы, аксессуары и выбиралось место для съемок – в степи, на берегу реки, в поле, в старинном доме. Журналисты не просто позировали для фотосессий, но и рассказывали о своих предках, принадлежности к тому или иному народу, о его самобытности, культуре.

В результате фотопроект вылился еще и в серию видеороликов, многоголосый рассказ о любви к астраханской земле, объединившей десятки народов. Как сказала участница проекта Галина БЕЛОЛИПСКАЯ, завкафедрой теории и истории журналистики АГУ, "мы чувствуем принадлежность к одной "нации" или идентичности – астраханской!" Ее поддерживает Максим ТЕРСКИЙ, главный редактор портала Ast-News: "знание своих корней помогает нам жить в согласии, в цивилизованном обществе, где все другу доверяют".

Презентация проекта "Я родом из Астрахани" состоялась на церемонии награждения лауреатов окружного этапа конкурса "СМИротворец-2020" по Южному федеральному округу. Телеканал "Астрахань-24", реализовавший проект, получил за эту работу специальный приз этапа "СМИротворец-ЮГ" и вошел в шорт-лист федерального конкурса, победителей которого назовут 30 ноября в Москве.

"Идея астраханских журналистов, "держаться корней и делиться культурой", как нельзя лучше отвечает духу и миссии нашего конкурса.Символично, что этот проект был показан публике накануне Дня народного единства. Уверена, коллегам из других регионов будет очень интересно создать, а их аудитории – увидеть нечто подобное. И поучаствовать, конечно! "Я родом из Костромы", "Я родом из Вологды", из Элисты, Сыктывкара, Владикавказа, любого большого или малого города и села России – жителям каждого из них есть что рассказать о своей родине. А начинать журналистам нужно с себя, кого же еще. Присоединяйтесь!", - сказала руководитель оргкомитета "СМИротворец-2020", президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Информация об этом и других проектах Гильдии межэтнической журналистики – на сайте "Национальный акцент".

Конкурс "СМИротворец-2020" (16+) на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

Подробнее о конкурсе – на странице.

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.