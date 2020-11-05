Вольное экономическое общество России проведет собрание в честь Дня экономиста

Москва, 5 ноября. Одиннадцатого ноября российское экономическое сообщество в пятый раз отметит День экономиста, который пройдет в рамках V юбилейного Всероссийского экономического собрания (16+), посвященного не только профессиональному празднику, но и 255-летию Вольного экономического общества России.

Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации ФС РФ проводит пятое юбилейное Всероссийское экономическое собрание в честь Дня экономиста, который был учрежден решением правительства России в день рождения ВЭО России, старейшей общественной организации в стране. Еще один значимый повод – юбилей общества. Императорское Вольное экономическое общество было основано 11 ноября (по новому стилю) 1765 года императрицей Екатериной II – ровно 255 лет назад.

"Без участия ВЭО России не обходилось почти ни одно хозяйственное преобразование в российском государстве, а экономическая жизнь страны всегда была тесно связана с работой общества. Неоценим вклад ВЭО России в решение социально-экономических задач, стоящих перед страной и сегодня – в эпоху глобальных изменений и непростой внешнеполитической обстановки", - подчеркнул президент РАН Александр Сергеев в обращении к организаторам и участникам собрания.

Всероссийское экономическое собрание состоится в совмещенном онлайн и офлайн формате с прямой видеотрансляцией в режиме реального времени. Онлайн-формат обеспечивается платформой Zoom и каналом Youtube. В офлайн-формате будет работать телестудия Большого зала ВЭО России.

Тема собрания: "Национальные цели развития: стратегия успеха".

В работу собрания, благодаря онлайн-включениям и видеомостам с российскими регионами, планируют включиться почти пять тысяч участников – руководители и представители комитетов Совета Федерации и Государственной думы, администраций регионов, профильных агентств, Евразийской экономической комиссии, представители реального сектора экономики, академического, образовательного и экспертного сообщества, общественные деятели, иностранные эксперты.

"Наши традиционные ежегодные встречи в День экономиста в таком расширенном и представительном составе – это, прежде всего, возможность подвести итоги и обсудить проделанную в течение года большую работу в части консолидации усилий специалистов, экспертов, всей экономической общественности для решения экономических проблем, стоящих сегодня перед государством и обществом", – рассказал президент ВЭО России Сергей Бодрунов.

"В первом уставе Императорского Вольного экономического общества было записано: "Нет удобнейшего средства к приращению во всяком государстве народного благосостояния как стараться приводить экономию в лучшее состояние", и эта выдержка красноречиво свидетельствует о значимости профессии экономист – как в дореволюционной, так и в современной России", – добавил Сергей Бодрунов.

По традиции в рамках собрания будут вручены престижные премии – общероссийская высшая общественная экономическая премия "Экономист года" и общественная премия "Экономическая книга года", и подведены итоги просветительских и общероссийских проектов ВЭО России. В том числе конкурса региональных организаций и отделений ВЭО России и Всероссийского экономического диктанта, который 7 и 8 октября 2020 года написали 183 тысячи человек.

Видеотрансляция собрания будет доступна на YouTube канале ВЭО России 11 ноября (с 11:40).