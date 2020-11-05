Частные театры отправятся на "Большие гастроли" в 2021 году

Москва, 5 ноября. ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ" подводит итоги по завершению сбора заявок на поддержку гастрольно-концертной деятельности от федеральных, региональных, русскоязычных театров ближнего зарубежья и национальных коллективов на 2021 год. И впервые по поручению Министерства культуры России "РОСКОНЦЕРТ" открывает новое направление "Больших гастролей" (16+) и новые пути развития для негосударственных организаций культуры.

Как сообщила информационная служба программы "Большие гастроли", в течение сентября и октября 2020 года государственные организации подали в "РОСКОНЦЕРТ" 528 заявок. Рекордное количество запросов еще раз показало, что потребность в гастролях самых разных творческих коллективов всей страны растет с каждым годом.

"Примечательно, что наряду с театрами-участниками федеральной, межрегиональной, детско-юношеской, зарубежной и студенческой программ в лидерах по количеству запросов и нуждаемости в "Больших гастролях" оказалось новое направление — "Национальные коллективы". Стартовавшее в 2020 году национальное направление сразу показало высокую востребованность. "РОСКОНЦЕРТ" получил более семи десятков заявок от национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца, ансамблей песни и пляски", — прокомментировала информационная служба программы "Большие гастроли" "Росконцерта".

В поисках новых возможностей для поддержки учреждений культуры "РОСКОНЦЕРТ" делает еще один важнейший шаг — навстречу частным театрам.

С 2 ноября до 1 декабря 2020 года впервые в рамках единого Всероссийского гастрольно-концертного плана "Большие гастроли" Минкультуры России на 2021 год к участию в программе приглашаются негосударственные организации, работающие в сфере культуры и театрального искусства.

Подробная информация для подачи заявки размещена на сайте БольшиеГастроли.РФ в рубрике "Участвовать". Здесь также содержатся все формуляры.

Необходимо заполнить электронную форму, скачав ее на сайте, и прислать в отсканированном виде на электронный адрес bg@rosconcert.ru. В пакет шаблонных документов традиционно входят: письмо от руководителя с указанием репертуара планируемых гастролей, также письмо-подтверждение от принимающей площадки с указанием сроков проведения гастролей и смета на гастрольные расходы, связанные с транспортировкой декораций, проездом коллектива и оплатой гонорара.

Среди расходов на "Большие гастроли" для частных театров рассматривается компенсация таких значимых статей расходов, как проезд коллектива и транспортировка декораций "туда и обратно" и гонорарная часть, исходя из расчета 60% от аншлаговой стоимости на стационарной площадке после предоставления подтверждающих документов.

Не допускается предоставление одной организацией более одной заявки.

После обработки и рассмотрения всех заявок Экспертным советом список утвержденных заявок участников будет опубликован.

Уточняем, что заявки могут быть поданы от негосударственных организаций, зарегистрированных в любой организационно-правовой форме, осуществляющих на постоянной основе деятельность в сфере культуры и театрального искусства, обладающих собственным репертуаром и необходимыми авторскими правами для организации заявленных гастрольно-концертных мероприятий. Организация-заявитель должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год до начала приема заявок, не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении нее не должно быть открытых производств по делу о несостоятельности (банкротстве). У организации должна отсутствовать просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напоминаем, что программа "Большие гастроли" создана в 2014 году Министерством культуры Российской Федерации по инициативе В.В. Путина. В 2019 году в программе приняли участие 267 театров, было показано более 2000 спектаклей. Проект традиционно охватывает все 85 регионов Российской Федерации, также в программе с 2015 года участвуют русскоязычные театры ближнего зарубежья, а с 2020 года — национальные коллективы страны.

Подробности о программе "Большие гастроли" – большиегастроли.рф