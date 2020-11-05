В ТюмГУ предложили дополнить показатели оценки стоимости человеческого капитала

ТАСС, 5 ноября. В Тюменском государственном университете предложили скорректировать показатели, по которым оценивается и анализируется стоимость человеческого капитала на предприятиях.

"Проанализировав различные методики измерения, мы убедились в необходимости комплексного подхода к оценке стоимости человеческого капитала предприятия. В частности, можно учитывать влияние совокупного социального эффекта, который возникает в результате взаимодействий в коллективе. Кроме того, можно учитывать влияние общего уровня квалификации сотрудников на результаты деятельности предприятия. Мы предлагаем брать во внимание синергетический эффект от общего уровня профессионализма работников организации, то есть ввести коэффициент общей квалифицированности всех работников предприятия. И рекомендуем модифицировать классификацию затрат на персонал. Разработанная методика, на наш взгляд, позволяет отслеживать "слабые места" в стоимости человеческого капитала и производить соответствующие корректировки"- сообщила доцент кафедры менеджмента и бизнеса ТюмГУ Ирина Печеркина.

Как пояснили специалисты Финансово-экономического института ТюмГУ, стоимость человеческого капитала может быть выражена через денежное выражение ценности работника для данного предприятия с учетом его образования, возраста, опыта работы и личного вклада работника в результаты деятельности предприятия.

Сегодня организации достигают устойчивого конкурентного преимущества за счет внедрения новых технологий в производство, инноваций, знаний и уникальных компетенций персонала. Однако в современной практике управления не учитывается влияние человеческого капитала на экономические показатели деятельности организации. Это в свою очередь, часто это приводит к огромным потерям ресурсов и значительно снижает эффективность управления организацией.

Специалисты Финансово-экономического института ТюмГУ полагают, что модифицированный подход к оценке человеческого капитала может быть применим даже для небольших организаций.