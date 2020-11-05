Context. Diana Vishneva переносит показы балетов "Шут" и "Шахерезада"

Москва, 5 ноября. Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (16+) переносит показы спектаклей Пермского театра оперы и балета "Шут" и "Шахерезада" (16+) в постановке Алексея Мирошниченко с ноября 2020 на весну 2021 года.

"Текущая эпидемиологическая ситуация и ограничения, введенные в Пермском крае, не позволяют организовать гастроли труппы в Москве и Санкт-Петербурге в запланированные сроки", - пояснили в пресс-службе фестиваля.

Точные даты показов и площадки будут объявлены в ближайшее время. Билеты, купленные на показы балетов в ноябре, остаются действительными на новые даты. Зрители также могут вернуть билеты.

Представитель пресс-службы фестиваля также рассказал, что несмотря на обстоятельства, в ноябре этого года зрители фестиваля смогут увидеть онлайн-премьеру спектакля "Шахерезада".

18 ноября в 20.00 эксклюзивно на платформе live.contextfest.com будет показана запись российской премьеры спектакля, главные партии в котором исполнили Диана Вишнёва и Марсело Гомес, звезда мирового балета, премьер Дрезденской государственной оперы и Балета Сарасоты (Sarasota Ballet), Американского театра балета (1997-2017), приглашенный артист Большого и Мариинского театров. Откроется показ приветственным словом создателей спектакля и главных исполнителей, в котором они немного расскажут о закулисной работе над спектаклем. Запись балета останется в доступе для зрителей с 18 по 25 ноября.

Специальный проект на сайте Arzamas.academy "Как устроен балет на примере спектакля „Шахерезада“" позволит увлеченным зрителям больше узнать о спектакле, процессе его постановки и истории, которая легла в основу сюжета. В рамках проекта авторы “Шахерезады” делятся принципами работы и секретами создания балетной постановки большой формы. 17 ноября курс также станет доступен на Радио Арзамас.

Неизменными остаются ноябрьские события Параллельной программы фестиваля:

28 ноября мастер-классы проведет Жюли Анна Станзак — танцовщица, хореограф и педагог Театра Танца Вупперталь Пины Бауш. В 14.00 — для профессиональных танцовщиков и в 18.00 — для широкой аудитории.

29 ноября в 14.00 состоится беседа с Робертом Штурмом — директором по творческим вопросам Театра Танца Вупперталь. Роберт Штурм, много лет работавший с легендарным хореографом, расскажет о Пине Бауш, ее творческих принципах и методах работы.

Блок онлайн-мероприятий Театра Танца Вупперталь Пины Бауш подготовлен при поддержке Гёте-Института и завершит программу фестиваля 2020.