"Сбер Управление Активами" в лидерах по доходности пенсионных накоплений

Москва, 5 ноября. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), за девять месяцев 2020 года доходность портфеля средств пенсионных накоплений под управлением АО "Сбер Управление Активами" составила 9,31% годовых, что стало одним из лучших результатов среди частных управляющих компаний, а также позволило превзойти результаты государственной управляющей компании. При этом доходность портфеля за три года составила 8,85% годовых.

"На протяжении всего года наша стратегия управления средствами пенсионных накоплений продолжает показывать один из лучших результатов на рынке. Так, по итогам первого квартала на фоне беспрецедентного снижения на фондовых рынках снижение нашего портфеля не превысило 0,5%, в то время как снижение в среднем по рынку исчислялось двузначными цифрами. Во втором квартале мы показали лучший результат на рынке и продолжаем удерживать планку доходности на высоком уровне. Этого удалось достичь за счёт правильного баланса долгосрочной стратегии и гибкого реагирования на любые изменения рыночной конъюнктуры", - сказал ​​​​​генеральный директор "Сбер Управление Активами" Евгений Зайцев.

"Сбер Управление Активами" — одна из крупнейших (более 1 трлн рублей активов под управлением), старейших и наиболее успешных в России управляющих компаний. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. "Сбер Управление Активами" неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от "Эксперт РА" (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов — НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды. "Сбер Управление Активами" управляет средствами 28 институциональных клиентов, среди которых Пенсионный фонд России, НПФ САФМАР, НПФ "Открытие", НПФ "Сургутнефтегаз", НПФ "Ренессанс пенсии", Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.