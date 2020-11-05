Национальная премия "Приоритет-2.0" объявила номинантов заключительного этапа

Москва, 5 ноября. Национальная премия в области эффективного применения передовых технологий "Приоритет 2.0" (12+) объявляет номинантов заключительного этапа приема заявок.

Новыми номинантами премии "Приоритет-2.0" стали:

1. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и проект "Стратегическая инициатива "Индустрия 4.0" (2020 – 2024 гг.)". Номинация: "Металлургия".

2. АО "НПЦ "ЭЛВИС" и проект "Радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "ЕНОТ". Номинация: "Электроника и робототехника".

3. АО "НИПК Электрон" и проект "МТР (Модуль томографический рентгеновский). Номинации: "Медицина здравоохранение", "Прорывная технология".

4. ООО "Уральское конструкторское бюро вагоностроения" и проект "Вагон рефрижераторный автономный (АРВ) модели 16-5213". Номинация: "Транспорт и логистика".

5. АО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРТРАСТ" и проект "Импортонезависимая система управления документами задачами и личной продуктивностью CompanyMedia". Номинация: "Программное обеспечение".

6. ООО "Компания "Мегапьютер Интеллидженс": и проект "Аналитическая платформа PolyAnalyst". Номинации: "Информационные технологии", "Импортоопережение".

7. "ООО "ЛайнерТек" и проект "Восстановление инженерных сетей бестраншейными способами". Номинации: "Трансфер технологий", "Прорывная технология".

8. ООО "Брэйн Системс" и проект "Платформа МедСфера", включая аппаратное обеспечение на базе миникомпьютера МедСфера. Номинации: "Медицина и здравоохранение", "Прорывная технология".

9. ООО "ПРОП МП "ОРТЕЗ" и проект "Технология изготовления из композиционных материалов гильз и других элементов протезно-ортопедических изделий для людей и животных, защитных элементов спортивного инвентаря и элементов при травмоопасных работах, элементов одномоментной иммобилизации сегментов конечностей". Номинации: "Медицина и здравоохранение", "Прорывная технология".

10. АО "ПТК "Модерам" и проект "Специальная защитная обувь с ортопедическими свойствами, с учетом индивидуальных особенностей потребителя, коллекции "Орто Про", (летняя и демисезонная) и "Север Орто Про" (утепленная защитная обувь). Номинация: "Текстильная и легкая промышленность".

11. ООО "Русэлпром" и проект "Генератор ветроэнергетической установки". Номинации: "Электроэнергетика", "Локализация производства".

12. АО "Бортовые аэронавигационные системы" и проект "Метеорологический радиолокационный комплекс ближней зоны (МРЛК БЗ-ГА) "Монокль". Номинации: Аэрокосмическая промышленность", "Транспорт и логистика".

"Несмотря на пандемический кризис, интерес к премии в этом году достаточно высок – номинантами`2020 стали более 70 компаний из абсолютно разных отраслей: ИТ, медицины, телекома, строительства, фармацевтики, транспорта, логистики и т.д. Кстати, самыми активными в этом году в плане подачи заявок были ИТ-компании – в номинации "Информационные технологии" у нас 25 участников. Теперь экспертному и индустриальному совету конкурса предстоит самая ответственная задача – выбор лауреатов! Голосование жюри премии "Приоритет 2.0" стартует уже 6 ноября. Желаю всем номинантам конкурса удачи!", - комментирует председатель оргкомитета премии "Приоритет 2.0." Виталий Расницын.

Торжественная церемония вручения премии "Приоритет 2.0" пройдет 25 ноября в Москве. Формат церемонии прорабатывается и будет выбран в зависимости от эпидемиологической ситуации.

О премии "Приоритет"

Премия "Приоритет" берет свое начало с 2015 года. Сегодня конкурс является общественно-значимым событием, стимулирует развитие производства отечественной высокотехнологичной продукции и способствует повышению конкурентоспособности российской промышленности на внутреннем и внешнем рынках. Проект поддерживается ведущими СМИ и компаниями федерального значения. Напомним, в конкурсе представлено более 30 номинаций, в том числе новые, среди которых: "Финансовые технологии", "Инновационные строительные материалы и технологии", "Энергоэффективность и энергосбережение", "Экология и природопользование", "Импортоопережение" и другие.

Организаторы и партнеры премии "Приоритет 2.0":