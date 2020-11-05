МТС создаст облачную платформу для сетей 5G и новых сервисов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Компания МТС запустит в 2021 году новую платформу с открытым исходным кодом OpenStack на базе собственных одиннадцати дата-центров в России. По итогам конкурса поставщиком платформы выбрана международная компания Canonical, развивающая проекты свободного программного обеспечения.

В сообщении МТС говорится, что в будущем использование платформы OpenStack будет способствовать развертыванию сетей следующих поколений, даст возможность ускорить разработку новых продуктов и сервисов, сократить затраты на содержание облачной инфраструктуры. Кроме того, MTS планирует нарастить свою ключевую технологическую экспертизу в области построения облачных платформ на базе ПО с открытым исходным кодом и создать собственный центр компетенции для разработки решений на основе OpenStack.

"Закрытые программно-аппаратные решения на нашей сети постепенно замещаются современными открытыми компонентами. Выбрав платформу OpenStack, МТС реализует стратегию поэтапной миграции собственной инфраструктуры на открытое ПО. Развитие экосистемы на базе OpenStack придаст импульс внедрению новых технологий, развертыванию сетей 5G и созданию на нашей сети ресурса для пограничных вычислений. Использование OpenStack даст нам возможность оптимизировать стоимость владения платформами виртуализации, использовать различные варианты виртуальных платформ для внедрения новых телеком-решений и ИТ-сервисов. Это поможет компании удерживать технологическое лидерство на российском телеком-рынке, повышать адаптивность ИТ-инфраструктуры, быть готовой к новым технологическим вызовам и запросам клиентов", — цитируются в сообщении слова вице-президента по технике МТС Виктора Белова.

Дальнейшее развитие экосистемы на базе OpenStack позволит размещать в дата-центрах МТС критически важные телеком-сервисы и виртуальные сетевые функции, располагать вычислительные мощности максимально близко к пользователям, а также повысить уровень надежность ЦОДов.

МТС уже участвует в проектах по созданию инфраструктуры на основе программного обеспечения с открытым кодом, которые позволят снизить стоимость, ускорить внедрение новых технологий и строительство сетей 5G, а также локализовать в России производство оборудования радиодоступа для 5G.

В 2019 году МТС первым из российских операторов связи присоединился к глобальной инициативе Telecom Infra Project (TIP), объединяющей инновационную деятельность ИКТ-компаний мира для участия в развитии экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры.

В октябре 2020 года МТС и Сколковский институт науки и технологий запустили в инновационном центре "Сколково" пилотную сеть 5G для разработки российских промышленных решений 5G и аппаратно-программных комплексов для сетей нового поколения на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта OpenRAN.