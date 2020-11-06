Основные тренды и приоритеты в образовании обсуждают на международном форуме в УрГПУ

ТАСС, 6 ноября. Около 400 ученых и специалистов из России, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Франции и других стран собрал Уральский государственный педагогический университет на онлайн-форум "Стратегические ориентиры современного образования". На мероприятии, посвященном отмечаемому в этом году 90-летию УрГПУ, обсуждаются основные тренды и приоритеты в образовании, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Одним из главных ориентиров системы высшего педагогического образование должна быть подготовка качественных педагогических кадров, способных решать те государственные задачи, которые обозначены в документах, подписанных президентом Российской Федерации — "Стратегические цели и задачи развития РФ до 2030 года" - сказал на пленарном заседании в четверг директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения РФ Андрей Милехин.

"Глава департамента поздравил УрГПУ с 90-летием и от имени министерства просвещения пожелал форуму успешной работы, а также как член Большого жюри Всероссийского конкурса "Профессиональный дебют", проходящего в эти дни в Москве, передал горячий привет от его участников", - добавили в пресс-службе.

Первый замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева отметила вклад УрГПУ в развитие педагогического образования не только региона, но и страны в целом. Она представила доклад "Инновационные процессы в системе образования Свердловской области", в котором рассказала о деятельности региональных инновационных площадок и педагогического кластера. "По словам замминистра, поставлена задача апробации инновационных идей, представленных в проекте УрГПУ "Модель школьно-университетского партнерства в контексте непрерывного педагогического образования", - уточнили в вузе.

Глава следственного управления СК РФ по Свердловской области, генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, поздравляя университет с 90-летием, отметил актуальность организации воспитательной работы.

Ректор УрГПУ Светлана Минюрова проанализировала актуальные задачи развития педагогического вуза в образовательном пространстве цифровой эпохи. Она напомнила о цифровой экономике: коммуникации и кооперации в цифровой среде, саморазвития в условиях неопределенности, креативном мышлении, управлении информацией и большими данными, критическом мышлении. "Все эти компетенции необходимо развивать у студентов, будущих педагогов", - отметила Минюрова.

Также ректор рассказала о цифровой инфраструктуре УрГПУ и реализуемых проектах, в частности, об онлайн-курсах, которые, как планируется, в течение этого учебного года освоят более 1500 студентов разных вузов; о проектах "Учимся вместе", "Педагогическая интернатура" и "Педагогические классы"; об открывшемся в сентябре центре "Учитель будущего", на базе которого вскоре пройдет презентация студенческого трека Всероссийского конкурса "Учитель будущего".

Тему непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов в условиях цифровой трансформации образования продолжила руководитель Центра образовательных проектов АО "Академия "Просвещение" (Москва) Надежда Кузнецова. В частности, она остановилась на преимуществах и рисках цифровой среды и отметила, что ответственность за использование цифровой среды во благо лежит, прежде всего, на педагогах.

"Надежда Кузнецова подчеркнула, что ученика XXI века должен учить учитель XXI века. Особо она отметила две программы, созданные в сотрудничестве со специалистами УрГПУ: это курс повышения квалификации для работников дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью (по этой программе обучилось 12 тыс. человек), и курс для педагогов русского языка — "Совершенствование предметных компетенций учителей русского языка как основа качества современного образования", - рассказали в пресс-службе.

Тему минимизации рисков цифровизации образования продолжила в докладе "Особенности профессионального развития педагога в современном мире" директор Уральского гуманитарного института УрФУ профессор Эльвира Сыманюк. Доктор исторических наук, профессор, директор института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета в докладе "Современные подходы к управлению образовательной и научной деятельностью преподавателей университетов" Айдар Калимуллин поделился опытом подготовки педагогов в вузе, непедагогическом по своему основному профилю.

Тему совершенствования подготовки учителей продолжила ректор Института регионального образования Свердловской области Светлана Тренихина. Она рассказала о реализуемой в институте системе повышения квалификации учителей в рамках национального проекта "Образование".

Гендиректор компании DoLtEvolutio (Париж-Москва, Франция-Россия) Валери Бремон из Франции изложила основные идеи образования без границ и барьеров, без подавления личности ребенка и педагогической муштры в докладе "Как воспитывать сегодня для завтра: мировой опыт".

"В пятницу форум продолжает свою работу по 16 направлениям, среди которых проблемы воспитания, инклюзивного образования, цифровых технологий, философских идей и подходов в современной педагогике, истории, межкультурной коммуникации, географического образования и другие", - добавили в пресс-службе.

Об УрГПУ

Уральский государственный педагогический университет был основан в 1930 году. За свою историю УрГПУ подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.