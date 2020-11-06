Школа юного цитолога "Архитектура клетки" имени В.С. Соловьева пройдет в ТюмГУ

ТАСС, 6 ноября. Цикл профильных онлайн-школ для юных исследователей продолжается в Институте биологии. 8 ноября приглашаются школьники 9 – 11 классов. В программе школы предусмотрены теоретические и практические занятия. Начало в 10.00.

Для участия необходимо зарегистрироваться в бонусной программе ТюмГУ. Мероприятие будет проходить в дистанционном формате, в программе Microsoft Teams. Подключится можно двумя способами:

1. отправить запрос на присоединение к команде по ссылке;

2. отправить ФИО, номер бонусной карты в письме на почту l.a.shuman@utmn.ru. В этом случае вы получите код для присоединения к мероприятию без запроса.

“По итогам мероприятия участники программы получат бонусные баллы, которые можно будет обменять на дополнительные баллы при поступлении в ТюмГУ на профильные направления или брендовую продукцию университета” – рассказали в пресс-службе Тюменского государственного университета.

В 2021-2022 учебном году на направления бакалавриата и специалитета Института биологии выделено 153 бюджетных места.

Стоит так же напомнить, что глобальная ситуация 2020 года сформировала запрос на специалистов, исследователей, экспертов в сфере биобезопасности. При этом последствия пандемии уже вызывают большую озабоченность в части обеспечения целого ряда регионов мира продовольствием, что актуализирует задачи поддержания биологической безопасности сельскохозяйственных животных и растений на высоком уровне.

В ТюмГУ магистрантов по данному направлению набрали уже в третий раз.

В Тюменском государственном университете, базовой организации Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, ХМАО–Югры и ЯНАО, биобезопасность человека, животных и растений – один из приоритетных тематических фокусов.

Справка

Школа носит имя Владимира Сергеевича Соловьева (1940–2016), основателя тюменской физиологической школы. Профессор занимался изучением физиологических, биохимических, морфологических и психофизиологических механизмов адаптации человека к экологическим и социальным условиям Западной Сибири.

Также в декабре 2019 года были торжественно открыты в Институте биологии ТюмГУ аудитории в честь ученых В.С. Соловьева и Р.М. Цоя.

Две обновленные аудитории, отвечающие лучшим стандартам высшего образования оснащены не только современной мультимедийной техникой, но и оборудованы модульной мебелью, благодаря которой у педагогов и студентов появляется возможность организовать пространство под конкретные образовательные задачи, будь то диалог, командная работа или проектная деятельность.

Возрастная категория 15+.