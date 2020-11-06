Более 30 миллионов деревьев посажено в рамках акции "Сохраним лес"

ТАСС, 6 ноября. Более 30 миллионов деревьев уже высажено в рамках акции "Сохраним лес" (12+). Об этом 5 ноября заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко в ходе посадки деревьев в Республике Крым, куда глава Рослесхоза прибыл с рабочим визитом.

Он поблагодарил за высокую активность всех участников акции, волонтеров, оказывающих помощь в приумножении зеленого фонда нашей страны. "Пройдя через всю Россию, акция "Сохраним лес" добралась до одного из ее самых южных и красивых регионов ‒ Крыма. Отрадно, что столько людей отложили свои личные дела, откликнулись на наш призыв и пришли сюда высаживать деревья", - отметил глава Рослесхоза.

В посадках деревьев в Раздольненском лесничестве также принял участие глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он заметил, что акция по высаживанию зеленых насаждений одна из самых лучших, актуальных и популярных ‒ компенсационному лесовосстановлению в Крыму уделяется особое внимание. "В 2020 году в регионе запланирована высадка 250 гектаров деревьев, средства на это федерального проекта "Сохранение лесов", ‒ добавил глава региона.

К акции в качестве информационного партнера присоединился холдинг "Газпром-медиа". Представитель медиакомпании Евгения Подобреевская, которая также высаживала деревья, сказала: "Мы чувствуем свою ответственность за сохранение лесного фонда страны – это напрямую влияет на повышение нашего с вами качества жизни. Холдинг поддерживал и будет поддерживать экологические инициативы, направленные на сохранение и рациональное использование природных ресурсов, привлекать внимание многомилионной аудитории к проблемам загрязнения окружающей среды, проводить флешмобы и субботники, осуществлять проекты с участием волонтеров".

В ходе акции в Крыму высажено 55 тысяч сеянцев ясеня, клена и других лиственных деревьев. В ходе сегодняшнего мероприятия – 10 тысяч саженцев сосны.

Напомним, Всероссийская акция "Сохраним лес" впервые была проведена в прошлом году в рамках национального проекта "Экология". Тогда было высажено более 37 млн деревьев. В этом году планируется высадить порядка 40 миллионов. Сейчас акция преодолела рубеж в 30 миллионов деревьев и продолжается в южных регионах России, а всего к ней присоединились 82 субъекта Российской Федерации. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте - сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".