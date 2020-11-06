Форум Corporate Content Force 2020 пройдет в Москве

Москва, 6 ноября. Всероссийский практический форум "Corporate Content Force 2020. Как через контент правильно донести корпоративные ценности и стратегические планы компании?" (12+) состоится 26-27 ноября в Москве. Его участники обсудят вопросы создания корпоративного контента в новых условиях, сложившихся в результате пандемии коронавируса.

После пандемии в диджитал пришли окончательно все. Контент теперь создают даже те, кто еще недавно не знал, как включить компьютер. Конкуренция за одну минуту внимания пользователя возросла в миллионы раз. Форум призван дать ответ на вопрос, как корпоративному контенту в такой среде быть успешным, полезным, вовлекающим и объединять все уровни, должности и поколения сотрудников.

"Этот год внес свои изменения во все сферы бизнеса и жизни. У людей произошла переоценка взглядов на свои ценности. Поэтому старые инструменты внутрикорпоративной коммуникации уже могут не работать. Мы приглашаем всех провести апгрейд своих знаний и навыков, чтоб построить современную и работающую систему коммуникаций в компании", – отметил Юрий Окишев, генеральный директор компании Aditorium CG, выступающей организатором форума.

Участники Corporate Content Force 2020 обсудят форматы и каналы, позволяющие наиболее эффективно подавать корпоративный контент, поговорят о том, как выработать контент-стратегию, распределять полномочия и вовлекать коллег в создание контента, а также рассмотрят вопрос о том, как вырастить внутреннего амбассадора бренда.

В числе спикеров форума:

– Марина Елагина, директор по обучению и внутренним коммуникациям, TELE2;

– Алена Малкова, старший эксперт по развитию бренда работодателя, "Альфа-банк";

– Евгения Озерная, начальник отдела развития корпоративной культуры, СПАО "Ингосстрах;

– Мария Смыслова, директор по внутренним коммуникациям, ГК "Калашников";

– Полина Болотина, функциональный руководитель направления внутренних коммуникаций контактных центров, Сбербанк;

– Сергей Нагорнов, менеджер по внутренним коммуникациям, "Белая дача Трейдинг";

– Ольга Федорова, руководитель отдела по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям, ГК "Аптечная сеть 36,6";

– Надежда Овсянникова, старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа, Carlsberg Group;

– Мария Гусева, руководитель внутренних коммуникаций группы компаний, QIWI.

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