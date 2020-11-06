Обнародован шорт-лист этнических и локальных СМИ конкурса "СМИротворец-2020"

Москва, 6 ноября. Экспертный совет конкурса "СМИротворец-2020" (16+) на лучшее освещение в СМИ вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений подготовил шорт-лист в категории "Этнические и локальные СМИ". Опубликованы также шорт-листы спецноминаций "Детские и юношеские СМИ" и "Блоги".

"С момента учреждения конкурса было решено в финале разделить СМИ на две категории. Отдельно оцениваются федеральные/региональные, отдельно – локальные/этнические СМИ. Нам кажется это правильным, поскольку, если говорить о телевидении, у студий совершенно разные технические возможности. У районных газет нет такой корреспондентской сети, как у федеральных. И если оценивать их вместе, у небольших изданий просто не будет шансов на победу. При этом серьезных и интересных материалов у них хватает", - пояснила заместитель руководителя оргкомитета конкурса "СМИротворец" Юлия Бобкова.

В категории "Этнические и локальные СМИ" в пяти номинациях за выход в финал соревнуются 63 номинанта. За двенадцатилетнюю историю конкурса "СМИротворец" это самый длинный "короткий список".

В номинации "Печать" на победу претендуют 17 газет и журналов, в том числе районных. В номинации "Телевидение" – 13 телерадиокомпаний и телестудий, в "Радио" – 7 радиостанций и каналов, номинация "Интернет" представлена 14-ю сетевыми изданиями, информационными агентствами, городскими и национальными порталами. В номинации "Нация победителей", учрежденной в честь 75-летия Победы, – 14 претендентов на призовые места.

В специальной номинации конкурса "Детские и юношеские СМИ" состязаются 10 печатных изданий, телеканалов и радиопрограмм. Еще одна спецноминация, "Блоги", существует лишь второй год, но блогеры уже очень активно присылают свои работы на конкурс. Экспертный совет отобрал для голосования 14 блогов разного формата.

Всего же в "СМИротворце-2020" приняло участие 1378 средств массовой информации и блогеров, рассмотрено свыше 14 тыс. материалов. На конкурс принимались заявки с материалами, которые были опубликованы (вышли в эфир) в СМИ, размещены в социальных сетях, на видеохостингах и специальных платформах в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года.

География конкурса охватывает все восемь федеральных округов России. Только в категории "Локальные и этнические СМИ" представлены участники из Башкортостана, Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Республики Саха, Удмуртской Республики, Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Чукотки, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Московской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской областей, Владикавказа, Томска, Тюмени, Салехарда и Хабаровска.

Шорт-лист опубликован на странице конкурса в разделе "НОВОСТИ". Победители будут объявлены и получат награды 30 ноября 2020 года в Москве.

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Гильдией межэтнической журналистики совместно с Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики".

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.