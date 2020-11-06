Дельфийские игры-2020 стартовали в дистанционном формате

Москва, 6 ноября. Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России (6+) проходят с 6 по 11 ноября 2020 года в дистанционном формате. Несмотря на то, что онлайн-элементы применяются в Играх уже более 10 лет, перевод в цифровую среду абсолютно всех организационных и творческих процессов Игр происходит впервые.

Молодежные Дельфийские игры России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, утвержденный руководителем администрации президента Российской Федерации А.Э.Вайно 18 октября 2019 года.

Дельфийские игры 2020 года проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

"В Играх принимают участие 1706 человек в составе делегаций из 72 субъектов Российской Федерации. Членами жюри стали около 100 видных деятелей искусств – народных и заслуженных артистов и работников культуры России, профессоров и докторов искусствоведения. Состязания проходят по 30 номинациям классического, народного и современного искусства. В большинстве номинаций предусмотрено разделение на 2 или 3 возрастные группы. Всего будет разыграно 76 комплектов медалей", - говорится в сообщении пресс-службы Национального Дельфийского совета России.

Сокращение социальных контактов взято за приоритет предстоящего мероприятия. В связи с этим практически все процессы Дельфийских игр были трансформированы так, чтобы они сохраняли свою суть, но при том были органично встроены в цифровую среду.

Основным информационно-организационным ресурсом выбран Телеграм-канал Дельфийских игр (6+) t.me/delphic_games – именно он стал "площадкой" Игр 2020 года. Исходя из этого, полностью "пересобран" процесс номинаций. Жюри в соответствии с Программными требованиями Игр оценивает конкурсные выступления и работы на базе пакета мультимедийных материалов состязающихся, состав которого сильно варьируется в зависимости от вида соревнований. Так, участники исполнительских номинаций, например, фортепиано или эстрадное пение, предоставили видеозаписи своих выступлений по турам, а соревнующиеся в изобразительном искусстве и дизайне одежды помимо фотографий и презентаций итоговых работ направили сплошную видеозапись всего рабочего процесса.

Серьезные изменения претерпел и процесс награждения. Принято решение об оформлении всех наград в электронном виде: это касается свидетельств, дипломов, удостоверений к медалям. Сами медали, вручаемые победителям и призерам, будут рассылаться в виде файла для последующей печати на 3D-принтере.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено четырнадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись восемнадцать молодежных Дельфийских игр.