Телеканал "МИР" запустил новое шоу "Назад в будущее"

Москва, 6 ноября. Телеканал "МИР" объявил о запуске новой познавательно-развлекательной викторины "Назад в будущее" (16+) – ее премьера состоится 9 ноября.

Любимые артисты эстрады, цирка, кино и шоу-бизнеса, среди которых братья Запашные, Александра Урсуляк, Никита Малинин, Ирина Салтыкова, Нонна Гришаева – предстанут в совершенно новом для телезрителей амплуа – экспертов по историческим эпохам. Ответить на вопросы из серии "В каком году вышла в эфир знаменитая реклама "Звезду графу Орлову" или "Благодаря кому во время землетрясения в 1994 году спасся Джордж Клуни? " им помогут логика, эрудиция и находчивость. Ведущим шоу выступит российский актер и телеведущий Виктор Логинов.

"Абсолютное большинство людей из стран Содружества очень любят вспоминать советские годы, более того, сегодня в соцсетях наблюдается тренд на ностальгию по СССР даже у того поколения, которое родилось уже после его развала. Поэтому в новой исторической викторине "МИРа" больший акцент, конечно же, будет сделан на недавнее прошлое, общее для наших зрителей во всех странах СНГ", – рассказал генеральный продюсер МТРК "Мир" Павел Корчагин.

В викторине из трех раундов принимают участие две команды по два человека: в первом они выбирают год, по событиям которого им будет задан вопрос, во втором – выбирают год, по событиям которого вопрос будет задан команде соперников, а в третьем попытаются отгадать год фотографии. Та команда, которая выиграет по результатам трех раундов больше денег, будет участвовать в суперфинале, необычные правила которого держат в напряжении зрителя до последних секунд: в случае правильного ответа на единственный вопрос команда победителей забирает деньги, заработанные командой проигравших, а в случае неправильного ответа каждая команда остается при сумме, заработанной на протяжении всей игры.

"Запоминайте свою жизнь. Храните семейные альбомы. Коллекционируйте моменты счастья. Ведь есть только миг между прошлым и будущим", – призывает новый ведущий телеканала "МИР" Виктор Логинов.

Новую телевикторину на телеканале "МИР" смотрите с понедельника по четверг в 22:25 по московскому времени.