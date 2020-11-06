Организаторы форума сильных идей определили 300 самых перспективных проектов

Москва, 6 ноября /Росконгресс/. Организаторы форума "Сильные идеи для нового времени" решили сформировать итоговый список идей из большего количества предложений, чем предполагалось изначально. В связи с высокой общественной значимостью и большим потенциалом реализации в топ-лист выбрано 300 идей вместо 100. Авторы получат возможность представить свои идеи представителям федеральных органов власти и институтов развития.

Финальный список 300 идей сформирован из трех групп. В первую группу вошли предложения, отобранные с учетом мнения региональных, федеральных и международных экспертов из числа идей, прошедших ранее в топ-1000. Еще одна группа – это идеи-лидеры по рейтингу общественной поддержки среди всех треков на крауд-платформе idea.asi.ru. И, наконец, третью группу составили идеи, которые Агентство стратегических инициатив планирует включать в собственные планы работы, в том числе, в стратегию АСИ.

Все 300 авторов идей получат возможность представить их в рамках проведения питч-сессий: в период с ноября по февраль будет организована серия презентаций с привлечением представителей федеральных органов власти, институтов развития, банков и компаний, а также профильных экспертов. Таким образом, авторы этих идей будут отмечены на самом высоком уровне в масштабе страны и смогут получить поддержку.

100 человек, чьи идеи попадают одновременно в несколько групп, будут приглашены для участия в очных мероприятиях форума "Сильные идеи для нового времени" (6+), которые 11-13 ноября проведут АСИ и Фонд Росконгресс.

Вся информация о попадании идей в ту или иную группу уже представлена на крауд-платформе idea.asi.ru.

"Число представленных на форум идей превысило все прогнозные ожидания, и по мере их изучения мы поняли, что отобрать лишь 100 невозможно. К тому же, так органично получилось, что у нас сформировался список лидеров народного голосования и тот перечень, в составлении которого принимали участие эксперты. А часть идей настолько соответствовала нашим представлениям о том, в каком направлении должно развиваться АСИ, что мы решили выделить их в отдельный блок. Так и получилось 300. Мы бы очень хотели видеть авторов всех 300 идей на очных мероприятиях форума, но в нынешних условиях просто не имеем права так рисковать. Поэтому решили пригласить 100 человек, чьи предложения зацепили и участников крауд-платформы, и экспертов, и нас в АСИ", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В свою очередь, Фонд Росконгресс предоставит авторам лучших идей возможность воспользоваться ресурсами своей экосистемы: разместить информацию о своих проектах на Инвестиционном портале регионов России, в базе Фонда "РК-Инвестиции" и проекта "Фонд идей". Лидерам форума "Сильные идеи для нового времени" будут выделены квоты на посещение и участие в деловых и международных мероприятиях Фонда, в культурной и спортивной программе в рамках мероприятий, а также в работе проектов Фонда – "Здоровое общество", "Территория инноваций", "РК-Арт". Лучшие смогут бесплатно принять участие в следующем Петербургском международном экономическом форуме.

"Фонд Росконгресс как нефинансовый институт развития предоставит все необходимые ресурсы для реализации и продвижения лучших проектов. Мы будем способствовать установлению прямых бизнес контактов между нашими партнёрами и авторами идей, а также окажем проектам-лидерам широкую информационную поддержку", - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На поддержку от АСИ, Фонда Росконгресс и партнеров форума, как и анонсировалось, могут рассчитывать авторы всех без исключения идей. Также многие из предложений вынесены на региональный уровень и рассмотрены представителями управленческих команд, а более 670 идей уже получили поддержку.

Среди партнеров форума – крупнейшие компании России и ведущие институты развития: ВЭБ.РФ, правительство Москвы, Банк ВТБ, РНКБ, Россети, ВСК, Почта России, РЖД, Россельхозбанк, ТМК и другие.