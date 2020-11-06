Кабардино-Балкария присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес"

Москва, 6 ноября. Еще один регион страны принял всероссийскую акцию "Сохраним лес" (12+). 6 ноября центральное мероприятие состоялось в Кабардино-Балкарской республике. В Нальчике на территории Парка Победы высадили 300 саженцев ясеня, клена, красного дуба и грецкого ореха. К слову, выращивали саженцы здесь же, в Каббалклесопитомнике.

Участие в акции приняли участие сотрудники Минприроды КБР во главе с министром Ильясом Шаваевым, лесничеств, волонтеры Кабардино-Балкарского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и др.

"Цель акции - привлечь внимание широкой общественности к вопросам сохранения и восстановления лесов. Выражаю благодарность всем, кто принял участие в сегодняшнем мероприятии и внес свой вклад в сохранение природы родного края", - обратился к участникам глава Минприроды КБР Ильяс Шаваев.

Известно, что акция "Сохраним лес" охватит и другие районы республики. Следующим станет Черекский. В общей сложности на территории Кабардино-Балкарии в рамках акции до 28 ноября будет высажено порядка 100 тысяч деревьев.

Напомним, Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Ее цель – высадить 40 миллионов деревьев. На данный момент волонтерами, сотрудниками лесничеств, экологами высажено уже 30 миллионов, к акции присоединились 83 региона страны. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте - сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".