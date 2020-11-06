В уральском городе Верхняя Пышма в новом роддоме на свет появился первенец

ТАСС, 6 ноября. В новом родильном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области утром в пятницу родился первый ребенок. Новорожденный Илья появился на свет в 9:35 местного времени, его рост 52 см, а вес 3,41 кг, он и мама чувствуют себя хорошо. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании – объект здравоохранения на три тысячи родов в год создан при содействии УГМК.

"Стоимость реализации нового объекта здравоохранения превысила 1,5 млрд рублей. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 25 тыс. кв. метров. В составе роддома – женская консультация, дневной стационар, акушерское отделение, родовое отделение с пятью индивидуальными палатами и с родовыми боксами, а также отделение гинекологии, палаты реанимации, интенсивной терапии, операционные", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что женская консультация способна принимать до 480 пациенток в сутки. Здесь есть две операционных, дневной акушерско-гинекологический стационар на 10 койко-мест, размещены помещения для консультативно-диагностического приема беременных для оказания им полного объема консультативно-диагностической помощи. Акушерское отделение включает 25 коек для беременных и рожениц в палатах совместного пребывания матери и ребенка, а также 15 коек отделения патологии беременности. Кроме того, в акушерском отделении размещены две операционные, палата интенсивной терапии для женщин на четыре места и палата интенсивной терапии для новорожденных на столько же мест.

"От всего сердца поздравляю прежде всего родителей с появлением нового человека. Для всего коллектива верхнепышминской больницы это, без всяких преувеличений, знаковое и радостное событие. Сейчас можно с уверенностью говорить, что в Верхней Пышме создан и работает современный и высокотехнологичный центр по родовспоможению. Новое медицинское учреждение – это пример того, насколько эффективной может быть работа в рамках государственно-частного партнерства", - приводят в пресс-службе слова врача Верхнепышминской ЦГБ Вячеслава Денисова.

В пресс-службе отметили, что отдельные слова благодарности от всех верхнепышминцев губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, правительству региона, а также сотрудникам ЦГБ, специалистам и работникам министерств и ведомств, которые, несмотря на сложности с пандемией, решили все вопросы, связанные со строительством, наладкой и вводом в эксплуатацию современного перинатального центра в Верхней Пышме, выразил генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын. "Родившийся сегодня в роддоме гражданин нашей страны – Илья – символ того, ради чего стоит жить. Жизнь продолжается, всем успеха и счастья", - цитируют в пресс-службе его слова.

Об УГМК

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира находится в Верхней Пышме – городе-спутнике Екатеринбурга, с населением свыше 72 тыс. жителей.