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В Ростове-на-Дону пройдет конференция о культуре безопасного труда

На мероприятии обсудят вопросы совершенствования трудового законодательства России

ТАСС, 6 ноября. Десятого ноября в Ростове-на-Дону состоится научно-практическая конференция "Культура безопасного труда и эффективные стратегии профилактики" (18+).

"На мероприятии планируется обсудить вопросы совершенствования трудового законодательства Российской Федерации, состояние производственного травматизма, условий труда и ход реализации государственных программ (подпрограмм государственных программ) по улучшению условий и охраны труда субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа, лучшие региональные практики по стимулированию работодателей к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а также обменяться опытом реализации дорожной карты концепции "Vision Zero", - сообщает Минтруд РФ

В работе конференции и совещания примет участие начальник отдела политики охраны труда департамента условий и охраны труда Минтруда России Денис Зибарев, руководители органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации

На форуме БИОТ-2020 обсудят безопасный труд и охрану здоровья в условиях пандемии COVID-19
Тематика форума будет посвящена ситуации, сложившейся в экономике и на рынке труда после начала распространения коронавируса
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