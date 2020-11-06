На форуме БИОТ-2020 обсудят безопасный труд и охрану здоровья в условиях пандемии COVID-19

ТАСС, 6 ноября. Деловая программа международного онлайн-форума "Безопасность и охрана труда БИОТ-2020" (18+) стартует 8 декабря и продлится три дня на сайте. Откроется форум сессией "Труд и безопасность в чрезвычайных условиях пандемии COVID-19", которая пройдет на площадке медиахолдинга РБК.

По словам Владимира Котова, президента "Ассоциации СИЗ", которая совместно с Минтрудом, выступает организатором БИОТ-2020, вся тематика форума будет посвящена ситуации, сложившейся в экономике и на рынке труда после начала распространения коронавирусной инфекции.

"Главное внимание традиционно уделяется отрасли средств индивидуальной защиты, которая, несмотря на рост в целом, переживает значительную трансформацию и перезагрузку. Накопилось большое количество вопросов, требующих обсуждения и решения как со стороны профессиональных сообществ, так и государства", - сказал Котов.

Конференции, сессии и панели деловой программы БИОТ-2020 будут проходить в плотном графике одновременно в трех виртуальных залах. Ожидается большое представительство авторитетных гостей и спикеров. Среди них заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава РСПП Александр Шохин, председатель ФСС Андрей Кигим, руководитель Роструда Михаил Иванков, руководители крупнейших промышленных, энергетических и транспортных корпораций России, предприятий отрасли СИЗ, а также зарубежные эксперты и спикеры.

Несмотря на онлайн-формат мероприятия, 24-я по счету выставка БИОТ-2020 и сопровождающая ее деловая программа, станут самым представительным, и крупным форумом в сфере охраны и безопасности труда не только в России и СНГ, но и в Европе. Стать участником или посетителем БИОТ-2020 можно на сайте biotexpo.online.