ПСБ и правительство Чувашии планируют развивать инвестпроекты и спорт в регионе

Чебоксары, 6 ноября. Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Чувашской Республики Олег Николаев провели рабочую встречу, на которой обсудили поддержку со стороны банка крупных инвестиционных проектов в рамках комплексной программы социально-экономического развития республики на 2020-24 годы.

В программу включено более 200 проектов, из них 88 – проекты предприятий промышленных отраслей, которые входят в приоритеты регионального правительства. К настоящему времени ПСБ уже открыл кредитно-гарантийные лимиты крупным предприятиям в республике на 12 млрд рублей и почти на 3 млрд рублей – компаниям малого и среднего бизнеса, и продолжит расширять финансирование.

Также в республике ПСБ участвует в реализации национальных проектов – "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Экология", "Жилье и городская среда". Банк финансирует объекты жилищного строительства и наращивает объемы кредитования застройщиков, развивая проектное финансирование.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и программы социально-экономического развития Чувашской Республики банк также проявил заинтересованность в региональной программе льготного ипотечного кредитования. Программа рассчитана на граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих в государственных и муниципальных учреждениях, а также на молодые семьи. ПСБ начал выдачу ипотечных кредитов сотрудникам бюджетных учреждений по минимальной на рынке ставке – от 3,99% годовых в рублях. Также жителям республики доступны программы ПСБ с господдержкой "Семейная ипотека", "Военная ипотека", "Госпрограмма-2020". С начала запуска "Госпрограммы-2020" в Чувашии ПСБ выдал 800 кредитов на сумму свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, на встрече представители банка и регионального правительства обсудили возможность строительства в Чебоксарах Центра уличного баскетбола международного уровня в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям". Первый такой центр ПСБ открыл в Туле, ведется строительство в других регионах.

"Наши совместные с республикой проекты масштабные и разнообразные – от кредитования предприятий и предоставления льготной ипотеки до строительства бесплатных и доступных всем спортивных объектов. В Чувашской Республике сильно развито промышленное производство – приборо- и машиностроение, химическая промышленность, металлургия, производство и переработка сельскохозяйственной продукции, работают предприятия военно-промышленного комплекса. Регион в ближайшие годы планирует дальнейшее развитие промышленного комплекса и реализацию большого количества инвестиционных проектов, и ПСБ готов предоставить республике свой опыт, экспертизу и необходимые финансовые решения для достижения этих целей. Мы также планируем расширять сотрудничество и с малым бизнесом, и с населением, и в области развития инфраструктуры", – прокомментировал итоги встречи Фрадков.

"Для республики очень важно взаимодействие с таким финансовым институтом, который активно вовлекается во все сферы экономики России. У хозяйствующих субъектов появляется возможность реализовать проекты, мы чувствуем активное участие ПСБ и в реализации наших государственных задач, но и самое главное – наше взаимодействие идет очень поступательно. Когда мы начали заниматься Комплексной программой социально-экономического развития региона на пять лет, банк поддержал финансово разработку этого проекта. Далее мы подписали соглашение на площадке форума "Армия-2020". И договорились в целом работать по разным направлениям взаимодействия", – заявил Николаев.

