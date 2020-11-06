"Роснефть" переводит установки для производства бензина дочерних НПК на свои катализаторы

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Дочерняя компания "Роснефти" "Рязанская нефтеперерабатывающая компания" продолжает импортозамещение катализаторов, перевела установку каталитического риформинга бензинов на катализатор производства "Ангарского завода катализаторов и органического синтеза" (также дочерняя компания "Роснефти"). Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Это уже четвертая технологическая установка Рязанской НПК, на которой российские катализаторы заменили более дорогие импортные аналоги", - сообщили в "Роснефти"

Катализатор каталитического риформинга производства АЗК обеспечивает наиболее быстрый путь для химической реакции в процессе нефтепереработки и является ключевым элементом в процессе производства товарных бензинов класса "Евро-5", а также других бензинов "Роснефти" - АИ-100 и экологичного "Евро-6". Технология позволяет "Рязанской НПК" улучшить потребительские свойства моторных топлив.

Одной из задач программы инновационного развития "Роснефти" является переход нефтеперерабатывающих заводов на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.