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"Роснефть" сконструировала установку для производства синтетической нефти

Технология прошла серию экспертиз и была оценена как высокотехнологичное современное решение процесса

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые исследовательского центра "РН-ЦИР" (входит в "Роснефть") сконструировали лабораторную установку по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды, установка успешно провела пробег по выпуску синтетической нефти. Об этом говорится в сообщении "Роснефти". 

"Технология компании по получению синтетической нефти из попутного нефтяного газа прошла серию экспертиз, в том числе международную, и была оценена как высокотехнологичное современное решение процесса", - отмечается в сообщении.

При смешивании с природной нефтью cинтетическая нефть улучшает ее качество. Специалисты компании готовятся к созданию опытной установки уже на месторождении для проведения испытаний в реальных производственных условиях. Как отмечают в "Роснефти", при наличии такой установки на удаленных месторождениях, куда по зимнику или самолетом необходимо завозить горюче-смазочные материалы для дизель-генератора или для транспортных средств, получаемое на месте дизельное топливо из синтетической нефти будет значительно дешевле.

В компании подчеркивают, что в связи с истощением традиционных запасов в разработку вовлекаются новые месторождения с более вязкой тяжелой нефтью, которую труднее транспортировать и перерабатывать. "Добавление к такому виду углеводородов синтетической нефти способно приблизить их качество к уровню традиционных видов нефти вплоть до марки Brent", - говорится в сообщении "Роснефти".

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