Более 1,3 млн. человек стали зрителями акции "Ночь искусств 2020" в Москве

Москва, 6 ноября. Культурно-образовательная акция (12+) прошла в режиме онлайн в ночь с 3 на 4 ноября и объединила самые яркие культурные проекты, реализованные в столице в этом году, а также представила зрителям новые имена. Организатором мероприятия стал департамент культуры города Москвы.

Площадкой, объединившей столичные учреждения культуры, стал сайт artnight2020.moscow. Прямые трансляции, которые были доступны бесплатно и без предварительной регистрации, посетили 1 310 906 москвичей.

Организаторы акции в этом году подготовили три центральных онлайн-события – их увидели 254 286 зрителей. Первая программа – "Теория струн" – прошла на территории Казанского вокзала. В пятичасовом арфовом марафоне приняли участие арфист Александр Болдачев и другие известные музыканты: Вадим Эйленкриг и его бенд, группа Pompeya, композитор Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич, саксофонистка Вероника Кожухарова, певец и участник телепроекта "Голос" Стас Обухов. Визуально концертную программу поддерживали современные художники Вова Перкин и Саша Фролова. Режиссер программы - Павел Сеплярский.

"В этом году я инициировал Всемирный День Арфы, посвященный 300-летию концертной арфы. Проект объединил в одном стриме 50 стран мира и продолжается до сих пор, его финальная идея – зарегистрировать Всемирный День Арфы в ЮНЕСКО. Программа "Теория струн" в рамках акции "Ночь искусств 2020" стала одним из первых проектов Всемирного Дня Арфы. Во время пятичасового марафона игры на арфе, который наблюдали зрители, музыка смешивалась с поэзией, визуальным искусством и хореографией. Для меня важна такая мультижанровость и трансдисциплинарность искусства – это позволяет находить новые интересные идеи, необычные форматы", – рассказал Болдачев.

"Космический квартирник в Музее космонавтики" объединил сразу несколько программ. Киноманы получили удовольствие от проекта "Спой по-новому. Песни из кино", в котором современные артисты исполнили хиты из любимых фильмов Киностудии Горького. Сольными концертами порадовали сразу две исполнительницы – молодая инди-поп исполнительница Женя Ефимова и независимый музыкант и человек мира Manizha. Любителям поэзии и фортепианной музыки запомнился специальный проект "SuperSTихи и ноты", во время которого рэпер ST читал стихи вместе с молодыми поэтами, а Дмитрий Маликов исполнил зрителям свою фортепианную программу.

"Я всегда с радостью пользуюсь возможностью подарить свое фортепианное творчество слушателям – как реальным, так и виртуальным. Считаю, что такие необычные проекты, которые проходят в рамках акции "Ночь искусств" на таких удивительных площадках, как музеи, библиотеки, дома творчества – гораздо лучше подходят для моего инструментального творчества, нежели для песенного. Я никогда не был участником такого рода марафонов, в котором одновременно будет принимать участие много разноплановых артистов – и для меня это очень интересный опыт. Мне нравится, когда под мою музыку звучит слово – стихи или художественная декламация – это тот случай, когда одно дополняет другое", – поделился Маликов.

Ценители искусства в прямом эфире программы "Современное искусство" смогли увидеть, как художники Anomalit Kate и Макс Гошко-Даньков в течение шести часов превращали культурную площадку Строгино в настоящий арт-объект под музыку ди-джеев Agata & Vlad Che и Zarring & Dankoe feat Mr. Sax.

Специально для акции "Ночь искусств 2020" столичные учреждения культуры подготовили более 180 мероприятий. Программы культурных центров посетили 240 007 человек, а на виртуальных событиях в городских парках побывали почти 150 000 москвичей.

Столичные музеи посетили 675 623 человека. В музее-заповеднике "Царицыно" прошли перформансы в рамках проекта Марины Звягинцевой "Притяжение"; были подведены итоги Литературного конкурса, проводимого совместно с издательством "Розовый жираф", а еще, состоялось "Заседание детективного клуба".

"Государственный музей - культурный имени Н.А.Островского" организовал онлайн-встречу с руководителем центра инновационной журналистики МИА "Россия сегодня" Иваном Громовым, который рассказал о том, как создать свой подкаст, почему стоит это сделать, и какие темы лучше обсуждать, чтобы проект стал популярным.

Обширную программу подготовил Мультимедиа Арт Музей: зрители посетили онлайн-экскурсии по выставкам "Фотобиеннале-2020", прямые эфиры с современными художниками и увидели премьеру фильма "В поисках счастливого конца" Ольги Свибловой.

Библиотеки Москвы порадовали зрителей спектаклями. Постановку по пьесе Зиновия Сагалова "Не верьте господину Кафке" показала библиотека №4 им. Е.А. Фурцевой. Роль Греты, сестры главного героя рассказа "Превращение", исполнила актриса театра и кино Евгения Крюкова. А "Библиотека Барто" специально для акции "Ночь искусств 2020" подготовила программу, в рамках которой зрители отправились в захватывающее путешествие по Дальнему Востоку.

"Ночь искусств" – ежегодная культурно-образовательная акция, которая дает зрителям возможность бесплатно посетить театры, музеи, библиотеки и другие культурные площадки. Впервые акция стартовала в Москве в 2013 году, а в этом году прошла уже восьмой раз.