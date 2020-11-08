"Роснефть" разработала технологию для получения из природного и попутного газа водород

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые исследовательского центра "РН-ЦИР" разработали технологию ароматизации метана, которая позволяет одновременно получать из природного и попутного нефтяного газа водород и ароматические нефтехимические продукты. От этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Эту технологию можно рассматривать как перспективную альтернативу существующим методам получения водорода и синтетических углеводородов", - говорится в сообщении.

По новой технологии "Роснефти", при переработке 1 млрд куб. м. природного и/или попутного нефтяного газа получается 1 млрд куб. м. водорода и 0,5 млн. тонн ароматических углеводородов. Преимуществами технологии являются снижение выбросов диоксида углерода, уменьшение удельных капитальных затрат, увеличение выхода продуктов и экономической эффективности.

Помимо этого, ученые разработали технологию переработки ацетона, производимого в периметре "Роснефти", в высокомаржинальный продукт – изопропиловый спирт (ИПС), значительная часть которого в настоящее время завозится в Россию по импорту. Технология включает гидрирование ацетона на собственном гетерогенном металлсодержащем катализаторе, получаемом из доступного в России.​