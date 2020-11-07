Минздрав Прикамья: многодетная семья Ощепковых получает всю необходимую помощь

ТАСС, 7 ноября. Многодетная семья Ощепковых, где воспитываются 14 детей, благодарят сотрудников и руководство двух министерств Пермского края - минздрава и минсоцразвития - за поддержку и помощь в борьбе с диагностированным в их доме COVID-19. Ранее они отказались от госпитализации детей и решили бороться с недугом все вместе в своем доме в Закамске. Об этом сообщили в субботу в краевой администрации со ссылкой на региональный минздрав.

В профильном министерстве рассказали, что девять детей прикреплены к городской детской поликлинике №4. "В минувший вторник у всех детей произвели забор мазков для исследования на коронавирус, их осмотрел педиатр. У шестерых анализ оказался положительным, им предложили госпитализацию, от которой родители отказались, так как повышенная температура была только у одного ребенка. Врачи, считаясь с решением семьи, взяли их под наблюдение, детей осмотрели в среду, четверг и пятницу, им назначено необходимое противовирусное лечение и витамины, одному ребенку выписаны антибиотики", - отметили в краевой администрации со ссылкой на региональный минздрав, добавив, что супруги на постоянной связи с лечащими врачами - в семье есть номера их сотовых телефонов.

"Все дети чувствуют себя нормально за исключением сынишки, у которого держится температура. С врачами мы на постоянной связи. Сотрудники краевого министерства соцразвития тоже предлагают помощь, например, в покупке продуктов. Мы чувствуем поддержку, спасибо всем", - цитируют в краевой администрации слова мамы - Анастасии Ощепковой.

Семья Ощепковых в 2016 году получило звание "Лучшая многодетная семья Пермского края", в 2018 - "Лучшая многодетная семья России", в 2019 - "Успешная семья Приволжья".