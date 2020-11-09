К акции "Сохраним лес" присоединились более 7 тыс. жителей Калмыкии и глава республики

Москва, 9 ноября. Более 7 тыс. жителей Калмыкии стали участниками акции "Сохраним лес". Центральное мероприятие региона состоялось на территории старого буддийского храма. Озеленение там станет не только вкладом в экологию, но и послужит накоплению благой кармы, уверены в республике.

"Республика Калмыкия масштабно присоединилась к всероссийской акции "Сохраним лес" (12+). 6 ноября серия мероприятий в рамках акции и республиканского субботника #ТвояЧистаяКалмыкия #ЧиниЦеврХальмгТанhч прошла в Элисте и всех районных муниципальных образованиях. Одно из центральных мероприятий состоялось на территории старого буддийского храма - Аршанского Хурула "Сякюсн-Сюме", - сообщили организаторы акции.

Напомним, первые масштабные высадки у хурула Сякюсн-сюме прошли год назад, по инициативе монашеской общины и Минприроды РК. Тогда вокруг Сякюсн-сюме были высажены вяз и белая акация. С тех пор работники учреждений лесного хозяйства республики помогают монашеской общине осуществлять уход за лесопосадками.

Сегодня работы по созданию зеленого пояса буддийского храма продолжаются в рамках акции "Сохраним лес". Сотрудники природоохранного ведомства подготовили порядка 30 сеянцев крымской сосны. Кроме благоприятного воздействия на климат, улучшения внешнего вида храмового комплекса и рекреационных преимуществ, эта работа послужит накоплению благой кармы для людей – буйн, вкладом в благополучие будущих поколений, отмечают организаторы.

Глава РК Бату Хасиков подчеркнул, что зеленые насаждения очень важны для республики, главная задача – правильно начать работы по озеленению с учетом региональных климатических условий. Ознакомившись с проделанной работой по озеленению храмового комплекса, он лично со своей супругой принял участие в благоустройстве территории хурула. В высадках у храма также поучаствовали сотрудники республиканского Минприроды, председатель Народного Хурала (парламента) Анатолий Козачко с коллегами-депутатами, руководитель администрации главы РК Чингис Бериков, заместитель председателя правительства РК Наран Кюкеев, председатель Элистинского городского собрания Николай Орзаев, активисты регионального отделения Российского экологического движения.

В общей сложности в республиканском субботнике и всероссийской акции "Сохраним лес", по предварительным данным, приняли участие более 7,3 тысяч жителей степной республики в Элисте и всех районных муниципальных образованиях. Ранее к акции присоединилась и Кабардино-Балкария, где в рамках акции "Сохраним лес" до конца ноября планируют высадить около ста тысяч деревьев.

Напомним, Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке. Ее цель – высадить 40 миллионов деревьев. На данный момент волонтерами, сотрудниками лесничеств, экологами высажено уже 30 миллионов, к акции присоединились 84 региона страны. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте - сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".