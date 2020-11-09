Ректор РАНХиГС выступил на форуме "Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь"

Москва, 9 ноября. Шестого ноября в Нижнем Новгороде на базе Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского стартовал Российский форум "Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь" (16+) с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, ректора Президентской академии Владимира Мау, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Форум стал масштабной дискуссионной площадкой для российского научного и вузовского сообщества по актуальным вопросам развития образования.

Главная тема Российского форума - место университета в современном обществе и адаптация системы образования к новой реальности. Мероприятие объединило более 20 ведущих вузов России.

В рамках панельной дискуссии, которая была посвящена приоритетам развития высшего образования, выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. "Приоритет для университетов сейчас – это увеличение исследовательского потенциала. В XXI веке вузы должны больше влиять на экономику, на технологическое развитие. Вузы, ставшие исследовательскими образовательными учреждениями, способны на настоящий прорыв. Безусловно, более плотное сотрудничество вузов с Российской академией наук будет способствовать достижению общих амбициозных целей", – заявил Фальков.

Во время своего выступления ректор Президентской академии Владимир Мау подчеркнул, что "фундаментальность – ключевой вопрос в условиях неопределенности. Фундаментальное образование создает основу для адаптации. А сегодня адаптивность студента является самым важным для Университета".

Ректор РАНХиГС акцентировал внимание на интеграции исследовательских и академических институтов. "Исторически в нашей стране наука и образование были разделены. Но в последнее время мы стараемся интегрироваться. Однако, интеграция таких стратегических игроков, как науки и образования — это важнейший источник рывка вперед", – отметил Владимир Мау.

"Университет – это то место, куда люди должны приходить на протяжении всей своей профессиональной жизни. Востребованность у взрослых является важнейшей особенностью современного университета. И для этого также необходима интеграция. Интеграция, как между вузами, так и с академическими институтами и потенциальными работодателями", - считает ректор.

В завершении своего выступления Владимир Мау подчеркнул, что для успеха нужно хорошо учиться и много работать.

Форум прошел в смешанном офлайн и онлайн-формате и объединил более 20 тысяч участников со всей страны. Организаторами форума выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", Московский международный салон образования. Партнерами форума являются Росмолодежь и АНО "Россия — страна возможностей". Оператор мероприятия — Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.