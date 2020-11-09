Ученые ТюмГУ выявили, что россияне чаще вкладывают деньги в банки в декабре

ТЮМЕНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Специалисты Тюменского госуниверситета в ходе исследования выяснили, что население России чаще делают вклады в банки в декабре, а уже в январе – чаще происходит изъятие денежных средств. Исследование охватило период в 2012 года, сообщили журналистам в пресс-службе ТюмГУ.

"Объемы вкладов населения растут в декабре, а в январе происходит изъятие денежных средств из банков. Это выяснили исследователи ТюмГУ, рассматривая региональные особенности поведения вкладчиков и заемщиков. Исследование было выполнено при поддержке РФФИ и охватило период с 2012 года", - говорится в сообщении вуза.

Исследование показало, что несмотря на разное географическое расположение регионов, разные показатели плотности населения и доступности банковских услуг, их объединяет поведение населения в части вкладных и кредитных операций.

"В целом по России показатели объема вкладов и объема задолженности по кредитам населения сформировались в пропорциональной циклической зависимости, которая оказалась близка к соотношению "объем задолженности по кредитам в два раза меньше объема вкладов", - приводят в пресс-службе слова профессора кафедры экономики и финансов Валерия Гамукина.

Результаты проведенного исследования будут полезны при индивидуальном изменении кредитного и сберегательного поведения населения в регионах России в динамике для корректировки политики устойчивого развития национальной банковской системы, считают ученые.

"Калининградская область стала практически полным эталоном среднероссийской траектории соотношения задолженности и вкладов физических лиц. Субъектов с пропорцией задолженности к вкладам ниже среднероссийского уровня оказалось всего пять: Ярославская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Крым, Севастополь. Еще шесть регионов: Калининградская, Самарская, Воронежская, Ивановская, Мурманская области и Камчатский край, испытывали несинхронные колебания относительно среднероссийского показателя. Остальные же 73 субъекта, включая Тюменскую область и Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, имеют данное соотношение выше, чем в среднем по России", - говорится в сообщении, уточняя, что это демонстрирует угрозу сбалансированности активов и пассивов банковского сектора.