В Иркутской области открыли сто дополнительных коек для лечения больных коронавирусом

Иркутск, 9 ноября. В Иркутской области первых пациентов приняло новое отделение медсанчасти ИАПО, которое начало работать в режиме инфекционного госпиталя. Туда уже доставили 35 пациентов. По оценкам специалистов, оставшиеся 25 коек будут заняты в течение суток. Также начало работать отделение реабилитации для больных, перенёсших коронавирусную пневмонию. Оно расположено в АО "Клинический курорт "Ангара". В отделении 40 мест, половина из них уже заняты.

Идут работы по организации коек в других медицинских учреждениях. Среди них клиническая больница №3. Там оборудуют ещё одно отделение. В нем будет 130 мест. Работы завершат к 20 ноября.

"В ближайшие десять дней мы должны открыть еще 200 коек. К сожалению, во многих медицинских организациях старая система подводки кислорода. Она не готова к высоким нагрузкам. Требуется модернизация. Прошу обратить внимание на это при планировании расширения коечного фонда. Нужно начать уже сейчас модернизировать системы подвода кислорода там, где в будущем будут размены стационары, а не делать это параллельно с развертыванием коечного фонда", - сказал глава региона Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.

Заместителю председателя правительства Иркутской области Евгению Левченко поручено сформировать группу технических специалистов, которые смогут оперативно оценивать состояние систем подачи кислорода и предлагать оптимальные решения по их ремонту.

Председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву необходимо проработать систему бесплатного обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов. Необходимые препараты им будут доставлять на дом.

Также во время заседания оперативного штаба был затронут вопрос профилактики болезни. Общественный транспорт переполнен. Многие люди в социальных сетях пишут о грязи в салонах. Это говорит об отсутствии необходимой санитарной обработки. Кобзев поручил министерству жилищной политики, транспорта и связи найти способы увеличить количество единиц транспорта на линиях, администрациям населенных пунктов – усилить контроль обработки автобусов, троллейбусов и трамваев.