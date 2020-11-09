Автозавод "Урал" стал победителем всероссийского конкурса "Экспортер года"

ТАСС, 9 ноября. Автомобильный завод "Урал" (город Миасс, Челябинская область) стал победителем всероссийского конкурса "Экспортер года", сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области со ссылкой на организатора конкурса - Российский экспортный центр (РЭЦ).

"Автозавод "Урал" из Миасса занял первое место в категории "крупный бизнес" в номинации "Экспортер года в сфере промышленности". Предприятие в сентябре победило в окружном этапе конкурса в Уральском федеральном округе и получило возможность бороться за победу в финале всероссийского смотра", - уточнили в управлении.

Там добавили, что сегодня доля отгруженных на экспорт автомобилей из Миасса превышает 20% от общего объема продукции, реализуемой предприятием. "Уральские грузовики за последние три года поставлялись более чем в 20 стран дальнего и 10 государств ближнего зарубежья, среди которых - страны Европы, Юго-Восточной Азии, Африки и др. Предприятие активно развивается, наращивает объемы производства и реализации, выводит на рынки новые модели мощных и надежных грузовиков "Урал", - сказано в сообщении.

Поддержка экспортеров

Поддержка ориентированных на экспорт предприятий является приоритетным направлением для Челябинской области. Это одна из важнейших задач, которые ставит перед правительством региона губернатор Алексей Текслер. Как отметил заместитель губернатора Егор Ковальчук, правительство региона привлекает промышленные и агропредприятия Южного Урала к реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), чтобы обеспечить им доступ к льготному кредитованию. Помощь южноуральским компаниям также заключается в получении субсидий на транспортные перевозки, организации совместно с РЭЦ обучения начинающих экспортеров, сопровождения экспортных контрактов от идеи до выхода на новый рынок, поддержка экспорта услуг. "Такой системный подход дает результаты, и южноуральские экспортеры высоко оцениваются на всероссийском уровне", - сказано в сообщении.

Как отмечают в областном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов, автозавод "Урал" стал одним из четырех предприятий Челябинской области, заключившим с Минпромторгом РФ соглашение о реализации КППК. Главная цель – увеличить объемы экспорта седельных тягачей, специальных пассажирских транспортных средств, шасси, грузовиков и самосвалов в страны СНГ и дальнего зарубежья.

"Это уникальное предприятие. Автозавод "Урал" - участник сразу двух ведущих экономических нацпроектов. Реализация КППК в рамках первого, "Международная кооперация и экспорт", позволит ему к 2024 году на четверть увеличить экспортные поставки. Участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" через внедрение принципов бережливого производства и, соответственно, рост производительности труда и эффективности, серьезно увеличивает прибыль предприятия и его налоговые отчисления, расширяет возможности для инвестирования и создания новых рабочих мест. Как один из результатов и закономерных следствий такой деятельности – заслуженная победа в федеральном конкурсе экспортеров", – приводят в управлении слова министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего.

"Награда - не только признание успехов работы предприятия на внешних рынках, но и мотивация к развитию, расширению географии поставок. В наших планах больше производить и больше продавать, в том числе и на экспорт, увеличить долю автомобилей, отправляемых за рубеж. <…> Мы начали производство комфортных дорожных автомобилей в капотной и бескапотной компоновках и надеемся, что они также будут популярны у наших зарубежных партнеров", – цитируют в пресс-службе слова гендиректора автозавода "Урал" Павла Яковлева.

Восходящая динамика конкурса

Конкуренция на нынешнем конкурсе увеличилась по сравнению с прошлогодним. Как сообщила на заседании Федеральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса "Экспортер года" гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, число претендентов на всероссийскую премию "Лучший российский экспортер" в 2020 году выросло до 1,7 тыс. против 1,6 тыс. в 2019 году.

"В прошлом году мы получили около 1 600 заявок на участие, в кризисном 2020 году - свыше 1 700. Более того, в этом году мы стали свидетелями активной конкуренции за премию в каждом федеральном округе", - сказала она.

Критерий отбора

Как уточнили в оргкомитете конкурса, выбор номинантов был основан на двух перекрестных подходах: электронное автоматическое ранжирование с использованием искусственного интеллекта, а также экспертиза членов Единой окружной конкурсной комиссии. Для обеспечения открытости конкурсных процедур экспертный отбор Единой окружной конкурсной комиссии проходил в прямом эфире с участием руководства региональных Центров поддержки экспорта и отраслевых министерств из 82 регионов РФ. Основным критерием отбора стали три ключевых показателя: оценка экспортной деятельности, оценка международного продвижения и уровень экспортной активности.

О конкурсе

Всероссийский смотр "Экспортер года" проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Участниками всероссийского конкурса в 2020 году стали 85 компаний, победивших в окружных этапах. Федеральной конкурсной комиссией под председательством вице-премьера РФ Андрея Белоусова были определены 13 победителей в 12 конкурсных номинациях.

Впервые премия лучшим экспортерам в современной истории России была учреждена в 1998 году, она называлась "Лучший российский экспортер". РЭЦ присуждает премию "Экспортер года" с 2015 года. В 2019 году премия получила федеральный статус, а конкурс официально стал всероссийским.

Об автозаводе "Урал"

Автозавод "Урал" - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в РФ. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили, а также дорожные грузовики с колесной формулой 6х4: самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. Реализация продукции ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 100 сертифицированных сервисных центров.