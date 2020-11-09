В Москве пройдет пресс-конференция "Экология Арктики после коронавируса"

Москва, 9 ноября. Завтра, 10 ноября, в Москве, в деловом центре "Красный Октябрь" пройдет пресс-конференция "Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона".

Пресс-конференция организована сообществом независимых экологов (BRIES – Barents Region Independent Ecology Society) стран Баренцева/Евроарктического региона – России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии; ЦЭКМ "ПОМОР" и Ассоциацией "ЭКО-пресс".

В пресс-конференции участвуют: Тимофей Суровцев, Центр экологического мониторинга "ПОМОР", Дарья Митина, общественный деятель, Сергей Шахиджанян, международная Ассоциация журналистов-экологов "ЭКО-пресс", Василий Борисов, аналитическое агентство "Barents News", Рубен Оддекалв, эколог, "Зеленые воины Норвегии", Торд Бьорк, политик, "Союз зеленых", Швеция, Эсбен Андерсен, секретарь Молодежной партии, Дания, Силье Карина Муотка, советник парламента саамских народов, Стиан Хансен, журналист, интернет-портал iFinnmark, Норвегия.

Мероприятие начнется в 14:00 (регистрация участников в 13:00).

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ: +7 (925) 159-51-49

На мероприятие не допускаются лица без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.

Возрастное ограничение 16+.