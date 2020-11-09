ГК "Основа" открыла парк развлечений на востоке Москвы

Москва, 9 ноября. ГК "Основа" в рамках развития направления семейной досуговой инфраструктуры открыла парк развлечений Клаустрофобия - Challenge Park в ТРК "Щелковский" (возрастная категория 0+). Это парк нового поколения, где на площади 700 кв м разместилось несколько игровых зон с кинетическими платформами VR, нестандартными игровыми механиками и современными цифровыми устройствами, а также лучшие квест-комнаты. Инвестиции в создание проекта составили 38 млн руб.

"Это третий по счету парк, открытый ГК "Основа" под брендом Клаустрофобия - Challenge Park. Такие парки уже открыты в ТРК "Мари" в Марьино и самом большом в Европе ТЦ "Авиапарк" на Ходынском поле. Четвертый по счету парк развлечений Клаустрофобия - Challenge Park компания планирует открыть в конце ноября в ТРК "Европолис" на севере столицы. Он займет площадь 630 кв м, и здесь уже завершаются отделочные работы и монтаж оборудования. Совокупная этих парков составит 5 300 квадратных метров", - сообщает пресс-служба ГК "Основа".

В Challenge Park ТРК "Щелковский" открыты аттракционы для детей всех возрастов и взрослых. Например, в зоне аттракционов Interactive Room дети смогут оживить нарисованных персонажей на огромной сенсорной стене, посоревноваться в аэрохоккей в открытом космосе, проверить свою эрудицию на разных головоломках и даже сыграть в интерактивной песочнице, где от движения меняется цвет!

Рядом, на экшн-игре Икс, можно собраться командой до 60 взрослых и пройти серию испытаний на выносливость, ловкость, память и внимательность. Здесь головоломки уже "серьезней" — в человеческий рост и из чистой стали.

Коме того, у ГК "Основа" в Москве открыто более 30 площадок с квестами Клаустрофобия, где посетителям предлагается возможность пройти свыше 150 уникальных квестов.

Справка о ГК "Основа"

Развитие семейной досуговой инфраструктуры наряду с девелопментом в России и за рубежом, управлением объектами коммерческой недвижимости и инвестициями в высокотехнологичные проекты, является одним из приоритетных направлений деятельности ГК "Основа". В рамках этого направления компания открывает городские курорты водных развлечений под брендом TERMOLAND, парки квестов и кинетических аттракционов Клаустрофобия и Challenge Park, а также является соинвестором крупнейшей в России сети семейных парков развлечений Zамания.

В девелоперском портфеле Компании на разных стадиях реализации сегодня находятся 16 жилых проектов. Это 11 проектов в Москве и Московской области совокупной площадью более 700 000 м2 жилья, 2 проекта в Чехии, 2 проекта в Германии и один — на Канарских островах в Испании.

В управлении ГК "Основа" в столичном регионе находится более 130 тыс м2 коммерческой недвижимости, включая 60 тыс м2 торговых площадей в ТЦ и в формате стрит-ритейл, 40 тыс м2 гостиничной недвижимости, а также IT-Технопарк "Физтехпарк" площадью 30 тыс м2.