На форуме "Сильные идеи для нового времени" будет работать лекторий Фонда Росконгресс

Москва, 9 ноября. В рамках форума "Сильные идеи для нового времени" (6+), который состоится 11–13 ноября 2020 года, откроется лекторий Фонда Росконгресс, где будут представлены ключевые проекты Фонда и пройдет ряд дискуссий на актуальные темы.

"Сегодня Фонд Росконгресс является ведущим нефинансовым институтом развития, объединяющим в себе проекты самой разной направленности, будь то продвижение инноваций и инвестиционное сотрудничество, поддержка социальных инициатив в области здравоохранения или формирование условий для подъема креативных индустрий в России. Благодаря лекторию Фонда Росконгресс участники Форума смогут получить представление о многоплановости нашей работы. Что немаловажно – все мероприятия, проходящие на площадке лектория, можно будет посмотреть онлайн", – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Прямые трансляции сессий будут доступны на сайте форума "Сильные идеи для нового времени", а также на сайте Фонда Росконгресс и его странице в Facebook.

Программа лектория начнется 11 ноября в 14:00. Первый день будет посвящен вопросам здравоохранения. Проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество" при поддержке Фонда экспертно-аналитической деятельности "Контент" организует сессии на темы "Здоровое общество: презентации лучших практик и инициатив" и "Антимикробная резистентность: как противостоять эпидемиям и угрозам будущего?".

12 ноября программу лектория продолжат сессии, организованные Территорией инноваций – флагманским проектом Фонда Росконгресс, направленным на продвижение перспективных технологических компаний в России. Среди заявленных тем – "Новые точки роста. Инновации и инвестиции в АПК: тренды и стратегии до 2025 года" и "Человек как главный ресурс изменений: инновации в области управления персоналом".

Партнерами Территории инноваций на форуме "Сильные идеи для нового времени" являются ПАО "Газпром нефть", ГК "Российские автомобильные дороги", АО "Рособоронэкспорт" и медиахолдинг РБК. Партнеры проекта "Здоровое общество" – "АстраЗенека" и "Бристол Майерс Сквибб".

Завершит программу лектория презентация Инвестиционного портала регионов России investinregions.ru, которую проведут директор Фонда РК-Инвестиции Александр Шатиров и исполнительный директор Фонда РК-Инвестиции Александра Белошицкая. Проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и представляет собой уникальное цифровое пространство, объединяющее регионы России, инвесторов и инициаторов проектов.

На площадке лектория будет также представлена социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум, чья основная задача – консолидировать усилия государства, бизнеса и НКО в социальной сфере. В частности, в день открытия в рамках основной деловой программы форума "Сильные идеи для нового времени" Фонд Инносоциум и ФГБУ "Роскультцентр" проведут сессию Форума креативного бизнеса (Creative Business Forum) на тему "Потенциал креативных индустрий для России будущего".

Кроме того, посетители смогут ознакомиться с возможностями Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG – уникальной базы знаний, предоставляющей быстрый и удобный доступ более чем к 2000 сессий, выступлениям и интервью свыше 8500 экспертов на крупнейших деловых мероприятиях страны, организатором которых является Фонд Росконгресс.

Подробнее изучить программу лектория Фонда Росконгресс можно по ссылке.

Организаторами форума "Сильные идеи для нового времени" являются Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив.