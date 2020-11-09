Тюменский государственный университет принял участие в форуме "Университеты - 2030"

ТАСС, 9 ноября. Форум "Университеты 2030: наука – компетенции – молодежь" состоялся в Нижнем Новгороде. В работе форума приняли участие руководители высшего образования, сферы науки, молодежной политики, а также ведущие эксперты. Основной задачей форума стала выработка ответов на глобальные вызовы, с которыми сталкивается система высшего образования в России.

Участники обсудили вопросы взаимодействия университетской и академической науки в рамках задач национального проекта второго поколения "Наука и университеты". Акцент должен быть сделан на усилении исследовательского потенциала вузов и создании консорциумов.

В рамках форума особое внимание было уделено значимости развития системы непрерывного обучения в университетах. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что министерство видит развитие дополнительного образования в числе своих приоритетов и считает его такой же частью миссии российских вузов, как и развитие высшего образования.

"Сегодня частью миссии университета является образование не только тех, кто окончил школу, но и взрослого населения" - пояснил министр.

В этом отношении важным становится необходимость взаимодействия программ дополнительного образования с бизнес-сообществами.

"ТюмГУ видит себя в качестве генератора кадров с учетом запросов прежде всего регионального рынка труда. Наращивание человеческого капитала, интеллектуального потенциала, способного трансформировать социальную и культурную жизнь региона – одна из основных задач. У нас реализуются практико-ориентированные образовательные программы с привлечением индустриальных партнеров, в том числе программы переподготовки и повышения квалификации. Мы активно налаживаем партнерство с региональной властью, отстраиваем пути взаимодействиями с компаниями, развиваем предпринимательские треки для студентов с перспективой вывода разработок на внешний рынок и коммерциализацией проектов. В этом мы видим для себя реализацию "третьей миссии университета", - прокомментировал тезисы форума врио ректора Тюменского госуниверситета Иван Романчук.

Отдельно участники форума обсудили вопросы молодежной политики в университетской среде .

Как включить в деятельность даже самых равнодушных студентов, рассказала и.о.проректора ТюмГУ Таисья Погодаева.

"Мы используем четыре ключевых момента: открытость, вариативность, поддержку и навигацию. Последние четыре года мы экспериментируем с расширением образовательного пространства, мы убираем барьер между учебной и внеучебной деятельностью. Когда разноплановые деятельностные пробы становятся частью учебного плана, вовлеченность студентов увеличивается", - подчеркнула Погодаева.

Среди примеров такой деятельности, проректор назвала конкурс студенческих проектов, который преобразовался в курс управления проектами с практической работой в рамках мастерских, а также многочисленные хакатоны, мейкертоны и другие соревнования, развивающие предпринимательские компетенции.

В целом участие в дискуссиях форума онлайн и оффлайн приняли более 20 тысяч человек со всей страны.

Организаторами форума стали Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", Московский международный салон образования.