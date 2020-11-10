Генконсульство КНР: ожидаемый объем импорта услуг в Китае достигнет $2,5 трлн

ТАСС, 10 ноября. По мере дальнейшего расширения рынка объем импорта услуг в Китае, как ожидается, достигнет $2,5 трлн, сообщили во вторник в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге по материалам Минкоммерции КНР.

"Этот показатель составит более 10% от общемирового, говорится в отчете об импорте услуг в Китае. Согласно Минкоммерции Китая, в течение ближайших пяти лет объем импорта услуг в сфере туризма, вероятно, достигнет более $1 трлн. При этом импорт цифровых услуг, включая сборы за использование прав на интеллектуальную собственность и финансовых услуг, может превысить $1,3 трлн", - сказано в сообщении.

В отчете отмечается, что Китай ослабит ограничения на участие других стран мира в телекоммуникационных услугах с добавленной стоимостью, коммерческих услугах и транспорте с целью оживления современной сферы услуг.

Кроме того, Китай также снизит лимит на зарубежные предприятия и их услуги в таких секторах, как туризм, медобслуживание, образование, юриспруденция, научно-технические исследования, культура, финансы и электронная коммерция.

"Статистика показывает, что с момента вступления Китая в ВТО в 2001 году страна импортировала услуг на сумму $4,7 трлн. При этом среднегодовые темпы роста данного показателя составили 15,2%, что значительно превышает среднемировой показатель в 7,7%", - сказано в сообщении.

В докладе со ссылкой на данные Всемирного банка и Международной организации труда сказано, что лишь в 2019 году импорт услуг в Китай обеспечил более 18 млн рабочих мест для его торговых партнеров.

"Несмотря на последствия эпидемии COVID-19, за первые восемь месяцев 2020 года импорт цифровых услуг в Китае вырос на 5,6%", - добавили в дипмиссии.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.