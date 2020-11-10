ТюмГУ передаст опыт индивидуализации обучения другим университетам

Москва, 10 ноября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет запустил первый поток онлайн-курса "Индивидуализация в высшем образовании, или Как трансформировать образовательное пространство университета".

Индивидуальные образовательные траектории (ИОТ) — один из основных элементов трансформации образовательного процесса в ТюмГУ. Переход на новый формат стал вызовом для всего университета. Будучи первопроходцами, в ТюмГУ на протяжении нескольких лет выстраивалась стратегия изменений, которую сейчас готовы передать "дальше" — другим российским университетам.

В онлайн-курсе собран весь опыт формирования индивидуальных образовательных траекторий для студентов ТюмГУ: уроки, выводы, кейсы и лайфхаки. Главная цель программы — распространить практику ИОТ и помочь коллегам не допустить ошибок.

"Отмечу, что идея создания обучающей программы — не наша. Инициировали ее сами университеты-партнеры, которые заинтересованы в развитии индивидуальных образовательных траекторий у себя в регионах. Сегодня у нас 26 команд из самых разных вузов: представителей проекта "5-100", опорных, федеральных университетов, в том числе столичных — МФТИ, МИФИ, РУДН. География слушателей — от Крыма до Томска, от Мурманска до Северного Кавказа". — рассказала проректор Тюменского государственного университета Таисья Погодаева.

Участников ждет 4 недели напряженной работы: видеолекции, подробные интерактивные вебинары и консалтинговая поддержка от экспертов ТюмГУ.

Преподаватели курса расскажут:

• почему индивидуализация образования неизбежна,

• как организовать работу проектных групп для трансформации образовательного пространства,

• как строить дискурс изменений в коммуникациях с университетскими сообществами,

• с помощью каких цифровых технологий можно автоматизировать процессы сопровождения индивидуальных образовательных траекторий,

• как за один семестр изменить учебные планы для 40 направлений подготовки.

Все участники, полностью прошедшие программу курса, получат удостоверение о повышении квалификации.

Записаться на курс можно на сайте.