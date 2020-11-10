Пять сибирских компаний стали региональными партнерами акции "Зеленый день" от Сбера

ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Региональными партнерами акции "Зеленый день", которую ежегодно проводит Сбер в честь своего рождения, стали пять компаний Сибирского Федерального округа. Скидки и предложения для клиентов Сбера предложат компании, занимающиеся продажами детских и канцелярскими товарами, производством котелльных водонагревательным оборудованием, сообщила журналистам председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Акция "Зеленый день" будет проходить с 11 по 12 ноября для частных клиентов "Сбера", а для корпоративных компаний – с 11 по 17 ноября. Скидки и акции предоставят более 200 федеральных и региональных компаний-партнеров акции из разных областей торговли и услуг.

"В этом году с нами участвуют и региональные партнеры – это "Водолей", компания, занимающаяся водонагревательным оборудованием (крупнейшая за Уралом компания, имеющая представительство в пяти городах Сибири – прим. ТАСС). Кроме того, это маркет детских увлечений "Ух-ты" [Красноярск], две томские компании - "Канцелярский мир" и сеть кофеен "Про кофе" в Томске, а также компания по производству отопительных котлов "Неделька", - сообщила председатель, добавив, что сотрудничество региональных партнеров со "Сбером" дает возможность этим компаниям продвигать свою продукцию на территории региона.

Председатель сообщила, что акция в этом году пройдет полностью в онлайн-формате. Со 2 по 10 ноября клиенты банка могли заранее забронировать на сайте sber.ru скидки и предложения от компаний, которыми они смогут воспользоваться в день самой акции - 11 и 12 ноября. Она уточнила, что все предложения от федеральных партнеров будут действовать на всей территории СФО.

Кроме того, по словам Галкиной, свои предложения подготовили компании и сервисы экосистемы Сбера: Delivery Club, СберЗдоровье, СберМобайл, СберЕАптека, СберКорус, СберАвто, "Сетелем", СберУслуги, СберЛизинг, СберЗдоровье, СберЛогистика, "Сбербанк страхование", "Сбербанк страхование жизни" и прочие. Она отметила, что сервисы экосистемы Сбера действуют на территории таких крупных городов СФО, как Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Томск.

"Зеленый день", приуроченный к дню рождения Сбера, проходит в третий раз. Впервые идея в свой день рождения предлагать скидки и акции клиентам возникла у Сбера в 2017 году. В первый же "Зеленый день" участниками акции стали миллионы россиян. ТАСС является стратегическим информационным партнером Сбера.

Условия акции на sber.ru.