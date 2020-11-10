Лучшие постановки русскоязычных театров ближнего зарубежья зрители увидят в Москве

Москва, 10 ноября. С 16 по 22 ноября 2020 года на сценах двух знаменитых столичных театров — "Et Cetera" п/у А. Калягина и "Современник" — пройдет 2-й Фестиваль русских зарубежных театров (16+). Проект реализуется по поручению Министерства культуры РФ при поддержке ФГБУК "Росконцерт".

Актеры и режиссеры русскоязычных театров из стран ближнего зарубежья приедут в столицу России, чтобы показать свои спектакли и обсудить творческие и практические вопросы работы русских театров за рубежом. В этом году на фестивале пройдут не только показы спектаклей, но и масштабная образовательная программа из мастер-классов, дискуссионная деловая секция (круглый стол с участием официальных лиц и театральных деятелей России).

Впервые будет представлена выставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня", посвященная истории развития театральной жизни русских театров за пределами современной России.

Свое участие в программе фестиваля подтвердили шесть театров – из Республики Абхазия, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Фестивальная программа предназначена для самого широкого круга зрителей и запомнится надолго эксклюзивными и самобытными работами зарубежных режиссеров и актеров. Столичной публике выпадает шанс увидеть в течение одной недели калейдоскоп спектаклей русскоязычных театров, которые в своем творчестве опираются на национальные традиции и уникальное культурное наследие самых разных стран ближнего зарубежья.

Цели этого масштабного проекта — популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов за рубежом. Главные задачи — развитие профессионального сотрудничества с русскоязычными коллективами ближнего зарубежья, расширение зрительской аудитории и полноценное участие в театральной жизни России русскоязычных театров, работающих за пределами нашей страны.

В качестве почетных гостей и спикеров на Фестиваль приглашены: Сергей Новиков — начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Евгений Примаков — руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Александр Калягин — председатель Союза театральных деятелей, также руководство Министерства культуры Российской Федерации и аккредитованных в России посольств стран-участников.

16 ноября Фестиваль стартует в "Et Cetera" п/у А. Калягина. В этот день на улице, перед входом в театр откроется выставка "Русские театры за рубежом. Вчера и сегодня". Эта уникальная экспозиция собрана из фотографий и исторических материалов из архивов зарубежных театров. Выставка будет доступна для посещения всем желающим в течение Фестиваля.

Кроме того, 16 ноября на сцене "Et Cetera" пройдет торжественная церемония открытия Фестиваля и показ спектакля Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (городСухум, Республика Абхазия).

17 ноября в театре "Et Cetera" запланированы открытые дискуссионные и образовательные секции Фестиваля. Официальные лица, руководители коллективов театров-участников и авторитетные российские театральные деятели проведут круглый стол на темы проблем, поддержки и новых путей развития русскоязычных театров за рубежом. Также для театров-участников будет организована серия профессиональных мастер-классов по актуальным темам: Коммуникационная стратегия и современные технологии продвижения в театре; Театр в Интернете, цифровые театральные проекты (в том числе в условиях COVID-19); Арт-проектирование в театре, поиск устойчивого партнерства и внебюджетного финансирования.

16, 19, 20 ноября постановки фестивальной программы можно будет увидеть в театре "Et Cetera", а 18, 21 и 22 ноября — в "Современнике".

"Фестиваль, прежде всего, является презентационной, образовательной и дискуссионной площадкой для русскоязычных театральных коллективов с разным уровнем возможностей и материалов. Это международный культурный форум, на котором встречаются единомышленники, профессионалы и зрители. Русский театр в соседних странах ведет подвижническую деятельность, чтобы там, за рубежом, в иностранной языковой среде, продолжал звучать русский язык и на театральной сцене воплощались бессмертные произведения русских классиков и современная русскоязычная драматургия, а также пьесы зарубежных авторов в переводе на русский язык. Наша цель: укрепить вековые исторические и современные межкультурные связи, оказать всяческую поддержку и расширить сценический опыт зарубежных коллег, показывая российской публике всю неповторимую палитру многообразия русского театра ближнего зарубежья", - рассказали организаторы.

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Справка

Фестиваль русских зарубежных театров стартовал в Москве в Год театра, в 2019 году, по поручению Министерства культуры РФ. Это масштабный общественно-значимый международный проект, целями которого являются развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества, популяризация русского театрального искусства и поддержка русских театральных коллективов в странах ближнего зарубежья. В 2020 году Фестиваль проводится в Москве при поддержке ФГБУК "Росконцерт", СТД РФ и Ассоциации "Академия народной музыки".