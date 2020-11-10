Завершается голосование в категории федеральных и региональных СМИ конкурса "СМИротворец"

Москва, 10 ноября. В жюри конкурса "СМИротворец-2020" (16+) входят представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, национальных и профессиональных ассоциаций.

30 ноября в Москве назовут лучшие средства массовой информации, освещающие межэтническую и этноконфессиональную тематику. Жюри конкурса в категории "Федеральные и региональные СМИ" рассматривает материалы 68 СМИ в пяти номинациях: "Печать", "Телевидение", "Радио", "Интернет" и "Нация победителей".

В жюри федеральных и региональных СМИ входят 18 представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, научных и образовательных учреждений, общественных организаций, главные редакторы ведущих российских изданий. Председатель жюри – Игорь БАРИНОВ, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России. Члены жюри:

– Михаил БЕЛОУСОВ, заместитель начальника управления президента по внутренней политике;

– Елена ВАРТАНОВА, декан факультета журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

– Валерий ГАЗЗАЕВ, председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей;

– Павел ГУСЕВ, председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец";

– Александр ЖУРАВСКИЙ, заместитель начальника управления президента по общественным проектам;

– Владимир Зорин, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ;

– Сергей КАНДЫБОВИЧ, руководитель ФНКА белорусов;

– Екатерина ЛАРИНА, директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ;

– Виталий ЛЕЙБИН, главный редактор сетевого издания "Репортер";

– Олег МЕЛЬНИЧЕНКО, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;

– Павел ПАУТОВ, руководитель администрации губернатора Астраханской области;

– Михаил ПЕТРОВ, главный редактор информационного агентства ТАСС;

– Владимир СОЛОВЬЕВ, председатель Союза журналистов России;

– Виталий СУЧКОВ, руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы;

– Вячеслав УМАНОВСКИЙ, ректор Академии медиаиндустрии, директор Центрального дома журналиста;

– Владислав ФРОНИН, главный редактор "Российской газеты";

– Александр ШИРОКИХ, генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей.

"В этом году на конкурс поступило рекордное количество работ. ​​​Выбрать лучших из лучших действительно непросто, ведь в этножурналистику идут люди неравнодушные, болеющие за свое дело и за героев своих сюжетов. И это личное отношение видно практически во всех присланных материалах. Кроме того, в этом году введена специальная номинация "Нация победителей", посвященная 75-летию Победы. Нам очень важно показать, какую роль сыграла межнациональная дружба в период войны, бережно хранить все эти трогательные истории, наполненные духом мужества и готовности к подвигу, и передавать их потомкам", - отметил Сучков.

Локальные и этнические СМИ рассматриваются в отдельной категории конкурса, отдельное голосование также проводится по номинациям "Детские и молодежные СМИ", "Блоги" и "Поколение мультимедиа".

Конкурс "СМИротворец-2020" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей и Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ и Общественной палаты России в рамках госпрограммы "Реализация государственной национальной политики". Подробнее о конкурсе – на странице.

ТАСС – генеральный информационный партнер конкурса.