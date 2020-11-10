Telegram гала-концерт подытожит Дельфийские игры-2020

Москва, 10 ноября. Подведены итоги по всем номинациям Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр (6+) России, проходящих с 6 по 11 ноября 2020 года в дистанционном формате. Игры воплотили собой концепцию мероприятий с "нулевыми социальными контактами". Финальным событием Игр станет первый в истории дельфийский Telegram гала-концерт.

Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов и включены в План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы в 2020 году, утвержденный Руководителем Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно 18 октября 2019 года.

Игры проходят под патронатом Международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

В Дельфийских играх 2020 года принимают участие 1706 человек, представляющие 72 субъекта Российской Федерации. За дни состязаний было разыграно 76 комплектов медалей во всех 30 номинациях народного, классического и современного искусства.

Все состязания прошли в дистанционном формате. Основной организационно-информационной платформой был выбран Телеграм, а для обеспечения соревновательного процесса и доставки контента задействованы общедоступные цифровые платформы и Информационная система "Аполлон", специально разработанная и на протяжении более 10 лет развиваемая для целей управления Дельфийскими играми. По мнению экспертов, выбранный организационно-технический подход позволил объективно выявить победителей и призеров и может быть в дальнейшем использован параллельно с традиционной формой Дельфийских игр.

"В соответствии с общим форматом мероприятия завершающее событие также станет дистанционным и пройдет в форме Telegram гала-концерта Девятнадцатых молодежных Дельфийских игр России. Завтра, 11 ноября 2020 года с 12.00 часов (московское время) в Телеграм-канале Игр t.me/delphic_games будут представлены выступления и работы золотых медалистов", - говорится в сообщении пресс-службы Национального Дельфийского совета России.

Завтра же официальные документы участников, победителей, призеров и обладателей дипломов Дельфийских игр, оформленные в электронном виде, а также медали, выполненные в этом году в виде файла для последующей 3D-печати, будут разосланы в субъекты Российской Федерации.

В целом, весь комплекс предпринятых мер позволил сделать Дельфийские игры-2020 мероприятием с "нулевыми социальными контактами". Основой для этого стало переосмысление организационно-творческих процессов на базе принципов алгоритмизации и обеспечения цифрового присутствия с использованием разноформатных удаленных рабочих мест. С точки зрения искусства, механизм Игр дал возможность заложить основу формирования нового соревновательного процесса с учетом запросов экономики данных.

Справочно

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств.

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено четырнадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества.

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись восемнадцать молодежных Дельфийских игр.