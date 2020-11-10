В эфире Иннопром пройдут российско-итальянский и российско-индонезийский форумы

Москва, 10 ноября. Одиннадцатого ноября на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ в режиме онлайн состоятся 2 международных события. С 10:00 до 11:30 по московскому времени пройдет дискуссия, посвященная возможностям для сотрудничества между Россией и Индонезией (16+). Эксперты обсудят ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также поговорят о том, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке. В 12:00 по московскому времени стартует трансляция российско-итальянского промышленного форума (16+). Спикеры выделят наиболее перспективные отрасли для наращивания сотрудничества между двумя странами, оценят влияние пандемии на роль России и Италии в глобальных производственных цепочках. Также в числе тем для дискуссии – развитие экспорта, двустороннее промышленное и технологическое сотрудничество.

"Италия станет страной-партнером главной промышленной выставки России ИННОПРОМ в 2021 году", - сообщили в пресс-службе ГК "Формика"

Мероприятие пройдет в период с 6 по 9 июля 2021 года в Екатеринбурге. Главная тема – "Гибкое производство".

Просмотр сессий проекта Иннопром онлайн доступен для всех на странице сайта проекта.

Спикеры "Российско-индонезийского промышленного форума:

Алексей Мешков, врио директора департамента стран Азии, Африки, Латинской Америки Минпромторга России;

Сергей Россомахов, торговый представитель Российской Федерации в Республике Индонезия;

Путу Хули Ардика, директор департамента морской индустрии, транспортного и оборонного оборудования (IMATAP) Министерства промышленности Республики Индонезия;

Дидит Ратам, председатель комитета по России и СНГ, Индонезийская торгово-промышленная палата Республики Индонезия (KADIN);

Агунг Нугрохо, президент, PT Regio Aviasi Industri;

Бамбанг Нурёно, директор PT. Pusaka Bumi Transportasi;

Рози Ринджаяди, вице-президент PT. Hutama Karya (Persero);

Андрей Бардиж, заместитель генерального директора по экспортным продажам ТД "СТМ".

Спикеры российско-итальянского промышленного форума:

Игорь Караваев, торговый представитель Российской Федерации в Итальянской Республике

Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области

Эрнесто Ферленги, президент Confindustria Russia

Мариза Флорио, директор Московского представительства ИРТП

Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – правительство Свердловской области.

Справка об ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.