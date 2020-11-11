Прогноз МТС: через 5 лет половину рабочих процессов на себя возьмут роботы

Москва, 11 ноября. Более половины российских компаний в течение 5 лет трансформируют бизнес с помощью технологий искусственного интеллекта и большую часть рабочих процессов возьмут на себя роботы, считают эксперты из МТС.

"Максимальный потенциал мы видим во внедрении технологий искусственного интеллекта в такие сферы, как телеком, медиа, ритейл и финансы. Это соответствует общемировым трендам. Также в России можно ожидать прорывных решений на основе ИИ в здравоохранении, логистике и промышленной сфере, но это потребует плотного сотрудничества государства и бизнеса, в том числе точечного изменения законодательства", - отметил руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Александр Ханин на конференции "День инноваций АФК "Система": искусственный интеллект". На мероприятии представители ИИ-индустрии обсудили ситуацию на рынке, выделили тренды и перспективы развития отрасли.

По оценке МТС, в течение пяти лет порядка 60 процентов российских компаний внедрят технологии искусственного интеллекта. В первую очередь будут автоматизированы процессы обслуживания клиентов, рекрутинга и работы с документами с помощью виртуальных ассистентов и RPA (роботизированной автоматизации процессов). Эту тенденцию поддерживают аналитики Всемирного экономического форума, по их прогнозам, уже к 2022 году автоматизация приведет к сокращению 75 миллионов рабочих мест, но вместе с этим создаст 133 миллиона новых.

МТС развивает технологии ИИ, включая Natural Language Processing и Voice Recognition, для создания продуктов в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других областях с 2017 года. В 2019 году МТС совместно со Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru, "Газпром нефтью" и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создали альянс для развития искусственного интеллекта в России.