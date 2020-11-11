На III Китайском международном импортном ЭКСПО заключены сделки на рекордную сумму

ТАСС, 11 ноября. Несмотря на свирепствующую по всему миру пандемию COVID-19, на третьем Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) были заключены сделки на рекордную сумму, которая превзошла аналогичные показатели предыдущих двух мероприятий. Об этом сообщили в среду в Генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге.

"Во вторник в Шанхае (Восточный Китай) завершилось третье CIIE, в ходе которого были заключены соглашения о намерениях покупки в течение года товаров и услуг на общую сумму $72,62 млрд, что на 2,1% больше по сравнению с итоговыми показателями ЭКСПО прошлого года", - сообщили в генконсульстве.

Там напомнили, на первой выставке CIIE в 2018 году были подписаны соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на общую сумму $57,83 млрд, а в ходе второй выставки CIIE в прошлом году аналогичный показатель составил $71,13 млрд.

"Несмотря на введенные ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в этом году выставочная площадь CIIE составила 360 тыс. кв. м, что почти на 30 тыс. кв. м больше, чем в прошлом году. Около 400 тыс. специальных посетителей со всего мира зарегистрировались для участия в мероприятии", - рассказали в дипмиссии.

Почти 80% предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров той или иной отрасли, которые участвовали в прошлых двух мероприятиях, в этом году вновь вернулись в Шанхай. На третьей выставке CIIE было представлено до 411 новых продуктов, технологий и услуг.

По данным организаторов, деловые встречи инвесторов и участников выставки в ходе ЭКСПО прошли продуктивно: в онлайн- и оффлайн-сессиях, на которых присутствовали 674 экспонента и 1351 покупатель, было заключено 861 соглашение о намерениях сотрудничества.

"Воодушевленные возможностями выставки, сотни предприятий зарегистрировались для участия в четвертом Китайском международном импортном ЭКСПО, которое состоится в следующем году", - сказано в сообщении. До открытия третьего CIIE почти 100 участников уже подписали с оргкомитетом договор об участии в выставке в ближайшие три года.

"Ранняя регистрация является свидетельством признания CIIE и доверия к китайскому рынку", - добавили в генеральном консульстве.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. Дипмиссию с 6 февраля 2020 года возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.