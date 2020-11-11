Экологию Арктики после пандемии обсудили на конференции

Москва,11 ноября. Коронавирус внес серьезные коррективы в экологическое движение стран евро-арктического региона. Об этом эксперты говорили на конференции "Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона".

Как заявил эксперт, директор Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев, регион Баренцева моря формирует не только экологическую повестку, но и климат всей планеты. "Коронавирус серьезно повлиял и на само экологическое движение региона, проблемы остались и растут. Они носят общий характер - что у России, что у Норвегии, Финляндии и Швеции. Основные — это рудники Норвегии, которые множатся и сбрасывают отходы в северные моря, это массовые обьекты ветряной энергетики - против ник активно выступают малые народы Севера. Это и пресловутый "зеленый сдвиг", который навязывают обществу и который нацелен против любого промышленного развития". Как подчеркнул эксперт, из-за пандемии более 150 тысяч природоохранных НКО стран Баренцева региона приостановили свою деятельность.

С ним согласился норвежский эколог, представитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв. Он рассказал, что кризис, коронавируса сильно задел независимые экологические организации. В рамках дискуссии он ответил на вопрос о судьбе германской подводной лодки U-864, которая была потоплена еще в 1945 году у острова Федье (Норвегия) и стала источником ртутного загрязнения, которое угрожаем всем странам региона, включая Россию. "Ситуация никак не поменялась, а кризис еще больше законсервировал ее". Кроме того, Оддекалв рассказал, что экологи продолжают бороться против сброса в моря загрязняющих веществ, образующихся в результате работы норвежских рудников, и даже подали в суд на правительство Норвегии.

Об экологической ситуации в Швеции рассказал политик Торд Бьорк. По его словам, тут сложилась тягостная ситуация с лесами, которых остается все меньше. "И хотя в России еще есть дикие леса, у нас же их почти не осталось" - посетовал Бьорк.

Относительно появления на экологической сцене одиозных фигур в лице Греты Тунберг, Торд Бьорн сохраняет умеренный оптимизм. "Если к таким типам, как Грета, молодежь в мире прислушивается, то и черт бы с ними — пусть работают!" — считает эксперт.

Участники отметили, что в условиях обостряющихся совместных экологических проблем кризис природоохранного активизма крайне опасен – крупные промышленные европейские предприятия остались практически вне зоны общественного контроля.