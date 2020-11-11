В НПО "Центротех" введена установка по производству металлических порошков для 3D-печати

ТАСС, 11 ноября. В ООО "НПО "Центротех" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область) запущена в промышленную эксплуатацию установка газового распыления "Капля" для получения металлических порошков. Об этом сообщили в среду в отделе по связям с общественностью АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат).

На предприятии уточнили, что оборудование позволяет получать широкий спектр порошков: алюминиевые и медные сплавы, нержавеющие и высоколегированные стали – материалы для металлических 3D-принтеров и порошковой металлургии в целом.

"Принцип действия установки состоит в распылении расплава жидкого металла струей газа (т.н. "газовое распыление"). Расплавление металла происходит в металлургической индукционной печи, а собственно распыление – в специальной камере, где жидкий металл вначале дробится на капли, а далее они кристаллизуются в гранулы-шарики. Максимальная производительность установки составляет 20 тонн порошка в год, форма частиц — сферическая, содержание кислорода – не более 0,1%, размер гранул варьируется от 5 до 400 мкм", - сообщили в компании.

За время опытно-промышленной эксплуатации на установке проведена отработка технологии производства порошков нержавеющей стали 12Х18Н10Т и получены первые партии порошка товарного качества. Свойства порошка – гранулометрический и химический состав, текучесть, плотность, форма частиц и т.д., обязательные для использования в качестве материала для 3D-печати, подтверждены в специализированной лаборатории.

В компании отметили, что производство порошковых материалов для 3D печати – одно из ключевых направлений развития бизнеса Росатома в области технологий аддитивного производства. На данный отраслевым интегратором по аддитивным технологиям ООО "РусАТ" (входит в Топливную компанию Росатома "ТВЭЛ") разработано две модели 3D-принтеров по технологии SLM (Selective Laser Melting – селективное лазерное плавление), которая предполагает плавление металлических порошков: RusMelt 300 Multi Laser и RusMelt 600 Multi Laser.

О предприятиях

ООО "НПО "Центротех" – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции от разработки до утилизации.

ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") – специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.