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Бюджет Иркутской области на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность

Предусмотрены в том числе ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума

Иркутск, 11 ноября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что бюджет региона на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность. Об этом он сообщил 11 ноября на 36 сессии Законодательного собрания, представляя в рамках первого чтения проект главного финансового региона на ближайшие три года.

"В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году – это почти две третьих расходов (67%). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы", – подчеркнул Кобзев.

В документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей.

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд рублей.

Губернатор отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение инвестиционная составляющая.

"Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 млрд рублей", – сообщил Кобзев.

По словам главы региона, правительство Иркутской области прекрасно осознает все сложности формирования бюджета при ограниченных доходах.  

"Поэтому мной принято решение поддержать местные бюджеты и передать на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, дополнительные доходы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом мы не будем сокращать прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований", – заявил Кобзев.

По информации министерства экономического развития Приангарья, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов – вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности. Крупнейшими из них являются: строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода,  целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.

По итогам обсуждения проекта областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили основные параметры главного финансового закона на ближайшие три года. Доходы регионального бюджета в следующем году приняты в объеме 166,7 млрд рублей, в 2022 году – 167,1 млрд, в 2023 году – 175,8 млрд рублей. Расходы 180,7 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей – на 2022 год и 173 млрд рублей – на 2023 год.

"В свою очередь хочу заверить всех, что представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительством Иркутской области будут – и уже принимаются – все необходимые меры по улучшению его параметров. Готов лично встретиться с вами, уважаемые депутаты, перед вторым чтением бюджета", – резюмировал Кобзев.

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