Бюджет Иркутской области на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность

Иркутск, 11 ноября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что бюджет региона на 2021-2023 годы сохраняет свою социальную направленность. Об этом он сообщил 11 ноября на 36 сессии Законодательного собрания, представляя в рамках первого чтения проект главного финансового региона на ближайшие три года.



"В структуре расходов бюджета по-прежнему наибольший удельный вес занимает финансирование социальной сферы: в 2021 году – это почти две третьих расходов (67%). Важно помнить: за каждой строчкой в бюджете стоят люди, которые ждут от нас реальных шагов по улучшению их жизни. Именно поэтому мы должны вести ответственную и эффективную бюджетную политику. Политику, где преобладают социальные расходы", – подчеркнул Кобзев.



В документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей.



На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд рублей.



Губернатор отметил, что в проекте областного бюджета нашла свое отражение инвестиционная составляющая.



"Регион не может развиваться без проведения капитального ремонта учреждений бюджетной сети, строительства дорог, объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На эти цели в следующем году планируется направить более 18 млрд рублей", – сообщил Кобзев.



По словам главы региона, правительство Иркутской области прекрасно осознает все сложности формирования бюджета при ограниченных доходах.



"Поэтому мной принято решение поддержать местные бюджеты и передать на муниципальный уровень, начиная с 2021 года, дополнительные доходы в части платы за негативное воздействие на окружающую среду и налога по упрощенной системе налогообложения. Это почти 600 миллионов рублей. При этом мы не будем сокращать прямой объем финансовой поддержки муниципальных образований", – заявил Кобзев.



По информации министерства экономического развития Приангарья, в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы Иркутская область отнесена к регионам с наиболее высокими темпами экономического роста. В период до 2023 года экономический рост в субъекте будет базироваться на реализации инвестиционных проектов – вводе новых производств, наращивании объемов выпускаемой продукции в лидирующих для региона направлениях деятельности. Крупнейшими из них являются: строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода, целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, создание производства лекарственных препаратов (твердых форм, лиофилизатов и концентратов), разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения и другие.



По итогам обсуждения проекта областного бюджета в первом чтении депутаты утвердили основные параметры главного финансового закона на ближайшие три года. Доходы регионального бюджета в следующем году приняты в объеме 166,7 млрд рублей, в 2022 году – 167,1 млрд, в 2023 году – 175,8 млрд рублей. Расходы 180,7 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей – на 2022 год и 173 млрд рублей – на 2023 год.



"В свою очередь хочу заверить всех, что представленный сегодня бюджет является стартовым. Правительством Иркутской области будут – и уже принимаются – все необходимые меры по улучшению его параметров. Готов лично встретиться с вами, уважаемые депутаты, перед вторым чтением бюджета", – резюмировал Кобзев.