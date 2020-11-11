Конференция "Все меняется: климат, общество, ландшафты" состоится в ТюмГУ

ТАСС, 11 ноября. Центр "Человек, Природа, Технологии" ТюмГУ 12-13 ноября проведет международную конференция "Все меняется: климат, общество, ландшафты". Это международное научное мероприятие призвано объединить исследователей социально-гуманитарных и естественных наук России, Германии, США.

Уникальность конференции заключается, не только в широкой географии участников, но и в том, что она интегрирует в себя три научных гранта: РНФ (№ 20-68-46044, № 20-78-00134) и РФФИ (№ 19-59-22008).

"Слишком долго гуманитарии и естественники разговаривали на разных языках и смотрели на проблемы Земли с разных сторон. Сама окружающая среда ставит такие вопросы, на которые надо отвечать незамедлительно и всем вместе. Эта конференция призвана закрепить позиции ТюмГУ как одного из лидирующих центров изучения антропоцена в России", - сообщил старший научный сотрудник Центра "Человек, природа, технологии" Александр Фокин.

Конференцию откроет круглый стол "Новая повседневность пандемии (по материалам дневников самоизоляции)". Далее состоится работа секций: "Исторические практики освоения Севера", "Сибирь и Евразия в эпоху антропоцена", "Экологические и климатические изменения в эпоху антропоцена", "Рецепция климатических и природных изменений в науке, философии, политике и художественной литературе".

"На конференции будут обсуждаться самые разные аспекты как экологической истории, так и актуальные проблемы изменения окружающей среды. Тематика выступлений исследователей хорошо вписывается в современную зелёную повестку, которая на наших глазах выдвигается в России на первый план", - сообщил старший научный сотрудник сетевого исследовательского центра "Человек, природа, технологии" ТюмГУ Дмитрий Нечипорук.

Завершит онлайн-встречу панельная дискуссия "Различные модусы и видения антропоцена", которая пройдет на английском языке. Среди иностранных участников - Andy Bruno (руководитель программного комитета, университет Северного Иллинойса, США), Лада Кощеева (университет штата Северная Каролина, США) и Luciano Eugenio (Rachel Carson Center for Environment and Society, Германия).

"Конференция укрепит сотрудничество с нашими российскими и зарубежными коллегами, направленное на совместные междисциплинарные исследования взаимодействия человека и окружающей среды, которые позволят переосмыслить данную проблематику с учетом исторической динамики, современных тенденций и возможных сценариев будущего", - отметил руководитель центра "Человек, Природа, Технологии" Александр Сорокин.

Конференция пройдет в онлайн-формате. Для участия в ее работе необходима регистрация.

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