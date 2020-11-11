Фильмом открытия 6-го Московского еврейского кинофестиваля станет картина "Кролик Джоджо"

Москва, 11 ноября. Шестой Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ) (18+) откроется 19 ноября российской премьерой трагикомедийного фильма "Кролик Джоджо" (12+) новозеландского режиссера и сценариста Тайки Вайтити, снятого по мотивам книги Кристины Лененс "Птица в клетке". Главные роли в картине сыграли Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Тайка Вайтити, Роман Гриффин Дэвис, Томасин Маккензи, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант, Алфи Аллен.

Торжественная церемония открытия 6-го Московского еврейского кинофестиваля состоится в 1-м зале киноцентра "Октябрь". Картина студии-производителя Searchlight Pictures является обладателем премий "Оскар", BAFTA и WGA в категории "Лучший адаптированный сценарий", а также победителем 44-го Международного кинофестиваля в Торонто, состоявшегося в сентябре прошлого года. Фильм "Кролик Джоджо" предоставлен МЕКФ компанией "Дисней Студиос".

В центре сюжета картины – 10-летний немецкий мальчишка, который только что потерял отца. Он не может найти себе места в этом мире и страдает от насмешек сверстников, а родная мать считает, что все его проблемы являются лишь выдумками. Тогда он находит спасение в общении с воображаемым другом Адольфом Гитлером, который очень отличается от всемирно известного фюрера. Но однажды мальчик узнает, что его мама скрывает в доме еврейскую девочку.

"Поскольку я еврей-маори, в детстве я испытывал определенный уровень предрассудков по отношению к себе, поэтому создание "Кролика Джоджо" было напоминанием, особенно важным сейчас, о том, что нам нужно обучать наших детей терпимости и продолжать напоминать себе, что в этом мире нет места ненависти. Дети не рождаются с ненавистью, их учат ненавидеть. Я надеюсь, что юмор в этой картине поможет привлечь молодое поколение; важно постоянно находить новые и изобретательные способы рассказывать ужасающую историю Второй мировой войны снова и снова для новых поколений, чтобы наши дети могли слушать, учиться и двигаться вперед", – говорит о своем фильме режиссер Тайки Вайтити.

"Для меня это огромная радость, что этот чудесный фильм будет показан в Москве. Впервые я посмотрел его на Международном кинофестивале в Торонто — самом зрительском ккиносмотре в мире. И именно совместные переживания от просмотра этой картины с другими зрителями сделали этот показ одним из самых сильных впечатлений в моей жизни. Неудивительно, что впоследствии этот фильм стал обладателем главной награды фестиваля — "выбора зрителей". Я хочу сказать искреннее спасибо членам общественного совета нашего фестиваля — Александру Моисеевичу Бороде и Светлане Борисовне Максимченко, без участия которых мы бы не смогли организовать эту премьеру. И искренне приглашаю всех прийти на этот уникальный кинопоказ, разделив уникальные впечатления с другими зрителями. Разумеется, строго сохраняя социальную дистанцию", – комментирует картину открытия генеральный продюсер МЕКФа Егор Одинцов.

6-й Московский еврейский кинофестиваль состоится в Москве с 19 по 29 ноября. Впервые киносмотр пройдет в гибридном офлайн- и онлайн-формате. Фестиваль традиционно представит широкой аудитории лучшие современные фильмы на еврейскую тематику. Помимо показов, будут организованы образовательные события и Q&A сессии с создателями картин. Площадками "живых" сеансов станут киноцентр "Октябрь" и кинотеатр "Иллюзион". Онлайн-показы пройдут на новой платформе zerem.tv и будут бесплатными для всех желающих. Также в 2020 году фестиваль впервые реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Всего в программе 6-го Московского еврейского кинофестиваля более 50 картин со всего мира. В основном конкурсе 6-го МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США, в том числе будет показана лента "Оставшиеся" (12+), которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке"; картина "Миньян" (18+), участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля — 2020; фильм "Меня зовут Сара" (16+), спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".

Организатором 6-го Московского еврейского кинофестиваля выступает Фонд поддержки и развития еврейского кино "Арк Фаундейшн".

Генеральные партнеры 6-го Московского еврейского кинофестиваля: Фонд президентских грантов, Федерация еврейских общин России, Фонд Blavatnik Family Foundation, Еврейский музей и центр толерантности, кинокомпания "BAZELEVS", проект "КАРО.Арт", кинотеатр "Иллюзион".

Официальные партнеры 6-го Московского еврейского кинофестиваля: Российский еврейский конгресс, Образовательная конференция "Лимуд. Москва", еврейский деловой клуб "Соломон", АБ-ТВ продакшн, типография "Шико Дизайн".

Подробная информация о 6-м Московском еврейском кинофестивале и программа мероприятий в его рамках доступна на официальном сайте.