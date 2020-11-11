В октябре ПИФы Сбера показали одни из лучших результатов на рынке

Москва, 11 ноября. По данным портала Investfunds, открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) Сбера по итогам октября 2020 года показали одни из лучших результатов по доходности среди крупнейших ПИФов, а также пользовались высоким спросом среди россиян.

Самые доходные

Уже не первый месяц ПИФы Сбера представлены больше других управляющих компаний в топ-10 самых доходных фондов по итогам месяца. Сразу четыре фонда Сбера вошли в топ-10 самых доходных ПИФов в России по итогам октября.

• 3,22% прибавил в цене пай фонда "Развивающиеся рынки". Фонд дает возможность вложиться в акции компаний из развивающихся стран. Вложения в них производятся с помощью покупки ETF Vanguard FTSE EM.

• 2,98% прибавил пай фонда "Глобальный долговой рынок". В состав фонда входят долларовые облигации компаний и государств развитых и развивающихся рынков.

• 2,11% прибавил пай фонда "Еврооблигации". Ранее вложиться в фонд можно было с помощью группы стратегии доверительного управления "Валютный доход — Премьер". В его состав входят российские государственные и корпоративные долларовые облигации. Сейчас вложиться в аналогичный набор ценных бумаг можно с помощью стратегии "Долларовые облигации".

• 2% прибавил пай фонда "Долларовые облигации".

"Мы предлагаем широкую линейку фондов, с помощью которых любой человек сможет без труда составить качественный портфель, диверсифицированный по валютам, отраслям экономики и рынкам. Выбрать подходящий вариант из 18 открытых ПИФов и двух стратегий для индивидуального инвестиционного счета можно в Сбербанк Онлайн", - сказал директор по инвестициям "Сбер Управление Активами" Ренат Малин.

Самые популярные

В октябре наибольшей популярностью продолжают пользоваться биржевые фонды Сбера.

• 2,1 млрд рублей за месяц клиенты вложили в фонд "Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций" (тикер — SBRB). Фонд дает возможность вложиться в рублевые облигации крупнейших российских компаний, входящих в состав Индекса Мосбиржи корпоративных облигаций.

• 745 млн рублей вложили в фонд "Индекс МосБиржи государственных облигаций" (тикер — SBGB). Фонд дает возможность вложиться в облигации, входящие в состав одноименного индекса МосБиржи, который включает широкий спектр российских гособлигаций. По данным Московской биржи, это крупнейший биржевой фонд в России.

• 703 млн рублей вложили в фонд "Сбербанк - Долларовые облигации". Стоит отметить, что этот фонд входит в топ самых популярных на протяжении всего года.

В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по доходности и притокам ОПИФ и БПИФ со стоимостью чистых активов более 100 млн рублей за период с 1 по 31 октября 2020 года.